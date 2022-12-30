Milyoner'e konuk olan Sefo, joker hakkında İrem Derici'yi aradı! Verdiği tepki herkesi gülümsetti - Son Dakika
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Milyoner'e konuk olan Sefo, joker hakkında İrem Derici'yi aradı! Verdiği tepki herkesi gülümsetti

30.12.2022 14:20

Kim Milyoner Olmak İster'in Yılbaşı Özel çekimine konuk olan rapçi Sefo, telefon joker hakkını kullanırken yakın arkadaşı İrem Derici'yi aradı. Konser sırasında gelen telefonu açan Derici'nin "Bozacının şahidi şıracı, bakalım neler yaşanacak" ifadelerini kullandı.

Şarkılarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan rapçi Sefo, ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmaz İster'in Yılbaşı Özel programına konuk oldu. Sefo, telefon joker hakkı olarak da arkadaşı İrem Derici'yi aradı.

KONSERE ARA VERİP SORUYU CEVAPLADI

Rapçi, bir soruda takılınca telefon joker hakkını İrem Derici'den yana kullanınca ortaya eğlenceli anlar çıktı. Çekimlerim yapıldığı saatte sahnede olan Derici, sahnede telefonu açarak soruyu hayranlarıyla cevaplamak istedi. Karşısında Kenan İmirzalıoğlu'nun sesini duyan Derici'nin "Bozacının şahidi şıracı, bakalım neler yaşanacak" tepkisi herkesi güldürdü.

Kenan İmirzalıoğlu ise Derici'nin sahnede olduğunu anlayınca "Sen de seyirciye soracaksın galiba" diyerek şaka yaptı.

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İrem Derici, Sefo, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Milyoner'e konuk olan Sefo, joker hakkında İrem Derici'yi aradı! Verdiği tepki herkesi gülümsetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milyoner'e konuk olan Sefo, joker hakkında İrem Derici'yi aradı! Verdiği tepki herkesi gülümsetti - Son Dakika
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