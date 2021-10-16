Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan genç kadın, yaşadıkları herkese umut oldu

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yenilen para ağacı ile ekrana gelmeye devam ediyor. Başarılı yarışmacıların mücadele ettiği Milyoner'e katılan Sirga Asya Varol mücadele dolu hayatıyla izleyicileri ekrana kilitledi.
5,5 aylık dünyaya geldiğini söyleyen yarışmacı, beyin felci geçirdiğini anlattı. Yürümeye 10 yaşında başladığını söyleyen genç kadın, "Bu hayatta bana yapamazsın diyenlere inat yaptım. Bir pembe ayakkabı uğruna yaptım da diyebilirim. O ayakkabı beni ayaklandırdı" dedi. Mücadelesiyle herkese örnek olan Varol, anlattıklarıyla herkesi duygulandırdı.
İlk soruya doğru cevap vererek ikinci soruya geçen Varol, "Hakem 10'a kadar sayıp 'nakavt' ilan etmişse, az önce hangi spora ait bir karşılaşma sona ermiştir?" sorusunda takıldı. Heyecanına yenik düşen yarışmacı, soruya "Futbol" cevabını verdi. Doğru cevabın boks olduğunu öğrenen yarışmacı, adeta donup kaldı.
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