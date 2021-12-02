Kırmızı halı böyle frikik görmedi!

Rol aldığı Boxing Day filminin galasına aşırı açık elbise ile katılan şarkıcı Leigh-Anne Pinnock, kırmızı halıda yürüdüğü sırada verdiği frikikle hayranlarını aklını başından aldı.

Boxing Day filmiyle şarkıcılıktan oyunculuğa adım atan Leigh-Anne Pinnock'un kırmızı halıda yaşadığı talihsiz olay sonrası hayranları, Twitter'da şarkıcıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Leigh-Anne Pinnock'un fotoğrafları ise bir anda sosyal medyada viral oldu.

30 yaşındaki yıldız ismin açık elbise giymesinden dolayı cesaretine hayran kaldıklarını söylerken bazı kullanıcılar ise kalçasının görünmesinin heyecan verici olacağını söyledi.

Galada elbisesi ile göz kamaştıran Pinnock, giydiği elbiseden çok filmde gösterdiği olağanüstü performansla adından söz ettirdi.

Daha önce yarı çıplak hamilelik fotoğrafları da viralan olan Leigh-Anne Pinnock'un Instagram'da 8 milyon takipçisi bulunuyor. Kaynak: Socialtelecast