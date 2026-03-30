Kısmetse Olur Ayça\'dan "veda" paylaşımı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

30.03.2026 08:25
Kamuoyunda Kısmetse Olur programıyla tanınan Ayça Beğen, sosyal medya hesabından “Hakkınızı helal edin” paylaşımı yaparak intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Beğen'in sağlık durumunun iyiye gittiği ifade edildi.

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Ayça Beğen’in sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımı endişe yarattı. Paylaşımın ardından yakınları hızla harekete geçti ve Beğen hastaneye kaldırıldı.

İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Instagram profilinde “Hakkınızı helal edin” ifadesini kullanan Ayça Beğen, paylaşımın ardından iletişimi kesti. Bu durumdan şüphelenen yakınları durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Beğen’i hastaneye sevk etti.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Beğen’in sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama paylaşıldı. Bys Media Group imzasıyla yapılan açıklamada, Ayça Ekin Beğen’in hastanede tedavi altında olduğu ve tüm müdahalelerin uzman ekipler tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • levent ayar levent ayar:
    ŞİMDİ ÜLKE SON DK HABERİ BU MU YANİ TÜRKİYE DE HABER BU 26 3 Yanıtla
    Polat T Polat T:
    Hiç sorma vallahi 3 0
  • murat atis murat atis:
    Bizim keçinik ayağı kırıldı dün haber yapmadınız küstüm. 17 3 Yanıtla
  • erkan zengin erkan zengin:
    Sıkıntı yok tohumuna para saymadık millet olarak 8 4 Yanıtla
  • Amado Carrillo Amado Carrillo:
    yandik napcaz şimdi biz 7 3 Yanıtla
  • Yalnız Kurt Yalnız Kurt:
    vah vah çok üzüldük. iyi bir kaşardı 2 4 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son 72 saat Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek’ten kritik uyarı Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu İşte İstanbul’un sıralaması Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! İşte İstanbul'un sıralaması
Kim’den iki Mossad ajanı için idam kararı Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı
Ürdün’de uçuşları askıya alınan yüzlerce İsrailli, havalimanında mahsur kaldı Ürdün'de uçuşları askıya alınan yüzlerce İsrailli, havalimanında mahsur kaldı
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor Özel görüntüleri internete sızdı FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı
Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı Hastaneye kaldırıldı Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı! Hastaneye kaldırıldı

09:53
İstanbul’da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı
İstanbul'da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı
09:49
Yok böyle gol Haberi okuyanlar ’’Bu resmen şike’’ diyor
Yok böyle gol! Haberi okuyanlar ''Bu resmen şike'' diyor
09:42
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin
09:29
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı
09:24
Osimhen’den Galatasaray’a tarihi rest
Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest
09:01
İsrail’in hedef aldığı Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238’e yükseldi
İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'e yükseldi
07:39
Trump’ın mesajıyla piyasalar alev aldı Petrol 116 doların üzerine çıktı
Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı! Petrol 116 doların üzerine çıktı
