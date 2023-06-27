Kısmetse Olur yarışmacısı Oğulcan Yılmaz, cinsiyet değiştiren Mika Can Raun ile birlikte görüntülendi - Son Dakika
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Kısmetse Olur yarışmacısı Oğulcan Yılmaz, cinsiyet değiştiren Mika Can Raun ile birlikte görüntülendi

27.06.2023 09:17

Kısmetse Olur yarışmasında Cansel ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Oğulcan Yılmaz, ilişkisini bitirdikten sonra tatile çıktı. Yılmaz'ın geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren fenomen Mika Can Raun ile yakınlaştı. Birlikte tatile çıkan ikili baş başa görüntülendi.

YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasının iddialı isimlerinin başında gelen Oğulcan Yılmaz ile Cansel Ayanoğlu'nun aşkı elendikten sonra bitti. Yarışmanın ardından geniş bir hayran kitlesine ulaşan Oğulcan'ın cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren fenomen Mika Can Raun ile yakınlaştığı iddia edildi.

İLİŞKİLERİNİ RAHAT YAŞAMAK İÇİN YARIŞMADAN AYRILDILAR

Yarışmada aşk yaşayan Cansel ve Oğulcan; daha özgür ve rahat ilişki yaşamak istedikleri, kısıtlandıkları ve sözleşmedeki maddeleri gerçekleştiremeyecekleri için ayrılan çift bir süre sonra dışarıda ayrıldı. İlişkisini bitiren Oğulcan'ın kısa süre içinde yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü.

MİKA CAN RAUN İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek bambaşka biri olan fenomen Mika Can Raun ile Oğulcan arasında bir yakınlaşma oldu. Birlikte tatile çıkan ikili, vatandaşlar tarafından görüntülenerek Yasin Özbek'in hesabına gönderildi. Gündüz plajda zaman geçiren ikilinin akşam yemeği için gittiği mekana el ele girdikleri ileri sürüldü. Çift, haklarında çıkan aşk iddiasına cevap vermedi.

İşte ikiliden ilk kareler...

YORUMLAR (2)
  • Fikri : Kadınların Rolünü çalan LGBT liler.. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Mika Can Raun, Kısmetse Olur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kısmetse Olur yarışmacısı Oğulcan Yılmaz, cinsiyet değiştiren Mika Can Raun ile birlikte görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kısmetse Olur yarışmacısı Oğulcan Yılmaz, cinsiyet değiştiren Mika Can Raun ile birlikte görüntülendi - Son Dakika
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