Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor

Mucize Doktor dizisiyle adından söz ettiren 29 yaşındaki Sinem Ünsal, geçtiğimiz ay Gibi dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Kılınç ile 4 yıllık ilişkisini noktaladı. Gönlünü Gizli Saklı dizisindeki partnerine kaptıran güzel oyuncu, ilişkisini ilan etti.

BAŞ BAŞA TATİLE GİTTİLER

FOX TV'de yayınlanan Gizli Saklı dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayınca final yaptı. Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen dizinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı'nın final çekimlerinin ardından baş başa Belgrad'a tatile gittiği ortaya çıktı.

İLİŞKİSİNİ İLAN ETTİ

Yeni rol alacağı filmin okuma provası çıkışında görüntülenen güzel oyuncu, ayaküstü Magazin Kuryesi muhabiriyle sohbet etti. Halit Özgür Sarı hakkındaki sorulara yanıt veren oyuncu, ilişkisini doğrulayarak "Tatile beraber gittik. Her şey güzel gidiyor" şeklinde konuştu. Oyuncu evlilikle ilgili sorulara da gülerek karşılık verdi.

YENİ PROJESİNDEN BAHSETTİ

Kubilay Aka ile başrolü paylaşacağı yeni filmi hakkında da konuşan Ünsal, "Çok eğlenceli bir film bekliyor. Karakterim evlenmek ve huzurlu olmak istiyor ama alışılagelmişin dışında bir ailesi var. Hem eşinin ailesini hem kendi ailesini idare etmeye çalışan bir karakterim var" dedi.