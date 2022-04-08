Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in karnını öptüğü anları paylaştı - Son Dakika
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Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in karnını öptüğü anları paylaştı

08.04.2022 08:22
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in karnını öptüğü anları paylaştı

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Eşinin karnı burnunda pozunu ilk kez paylaşan Tatlıtuğ, Dizer'in göbeğini öperken çekilen karesini Instagram'da yayınladı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe verdikleri ilk bebekleri bu ayın sonunda dünyaya gelecek. Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından kural bozarak 8 aylık hamile Dizer'in karnını öptüğü bir fotoğrafı paylaştı.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞIYOR

Yıllar önce tanıştıkları Kurt Seyit ve Şura dizisinden etkilenen çift, çocuklarına da Kurt Efe adını koymaya karar verdi. Bu zamana kadar eşinin hamileliğiyle ilgili bir paylaşım yapmayan Tatlıtuğ, dün 8 aylık hamile eşinin karnını öperek poz verdi. Fotoğrafı 3,8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşan yakışıklı oyuncu, nazar boncuğu emojisi koymayı ihmal etmedi. Tatlıtuğ'un paylaşımı kısa sürede 500 bine yakın beğeni aldı.

Baba olmak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer'in karnını öperek poz verdi
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Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in karnını öptüğü anları paylaştı - Son Dakika


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