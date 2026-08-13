Kıvanç Tatlıtuğ hesabını neden kapattı? Gerçek ortaya çıktı!

Yıllardır oyunculuğuyla adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aniden kapattı. Herhangi bir açıklama yapmadan hesabını erişime kapatan oyuncunun bu kararı merak konusu oldu.

Tatlıtuğ'un hesabını neden kapattığına ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılırken, konuyla ilgili yeni bir bilgi paylaşıldı.Ünlü oyuncunun bu kararının arkasında büyük bir kriz ya da özel bir neden bulunmuyor.

“CANIM İSTEDI, ÖYLE KARAR VERDİM”

Tatlıtuğ'un yakın çevresine konuyla ilgili “Canım istedi, öyle karar verdim. Özel ve önemli bir sebebi yok” dediği öğrenildi.

Böylece oyuncunun yaklaşık 5 milyon kişinin takip ettiği hesabını kapatmasının ardında sanıldığı gibi gizemli bir durum olmadığı ortaya çıktı.