Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla çekildiği fotoğrafı paylaştı - Son Dakika
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Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla çekildiği fotoğrafı paylaştı

Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla çekildiği fotoğrafı paylaştı

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Tatlıtuğ, paylaşımının ardından sosyal medyada gündem oldu. Baba olduktan sonra hayatının değiştiğini söyleyen Tatlıtuğ, bu deneyimi herkese nasip etmesini diledi.

25.03.2024 20:36
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Şimdilerde baba olmanın tadını çıkaran Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile kumsalda çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından "Evlat bak bakalım annen ile sana düşen kalbim nerede?" notuyla yayınladı.

Tatlıtuğ paylaşımının ardından sosyal medyada gündem oldu.

<a class='keyword-sd' href='/kivanc-tatlitug/' title='Kıvanç Tatlıtuğ'>Kıvanç Tatlıtuğ</a>, oğluyla çekildiği fotoğrafı paylaştı

BABA OLDUKTAN SONRA HAYATI DEĞİŞTİ

Her fırsatta baba olduktan sonra hayatının değiştiğinden bahseden Kıvanç Tatlıtuğ, "Allah isteyen herkese nasip etsin.

Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla çekildiği fotoğrafı paylaştı - Son Dakika

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