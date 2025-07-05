Kıvanç Tatlıtuğ, \'Olasılıksız\' dizisiyle ekranlara dönüyor

Rol aldığı her projede performansıyla büyük beğeni toplayan, Türkiye'nin en sevilen oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, yeni sezonda izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Tatlıtuğ, daha önce Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Çarpışma ve son olarak Aile dizisindeki 'Aslan' karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.

Bu yaz sezonunda ekranlarda yer almayacağı açıklanan Tatlıtuğ'un, yeni sezonda yer alacağı yapım nihayet netlik kazandı. OGM Pictures, bilimkurgu ve gerilim türünün dünyaca ünlü örneklerinden biri olan Adam Fawer'ın "Olasılıksız" adlı romanını diziye uyarlıyor.

Şirketin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, dizinin başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer alacağı duyuruldu. Senaryosu deneyimli isim Necati Şahin tarafından kaleme alınan projeyle birlikte Tatlıtuğ, uzun bir aranın ardından yeniden ekran başına dönüyor. Uyarlamanın çekim takvimi ve diğer oyuncu kadrosu ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.