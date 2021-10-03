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Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri belli oldu! - Son Dakika

Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri belli oldu!

03.10.2021 17:12
Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri belli oldu!, System.String[]

Kıvanç Tatlıtuğ yeni filmi Aşıklar Bayramı çekimleri için ilden ile dolaşıyor. Kısa süre önce detayları belli olan filmde Tatlıtuğ'un partnerinin kim olacağı merak ediliyordu. Sonunda Aşıklar Bayramı'nın kadın yıldızı olacak isim belli oldu! İşte detaylar...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ ile Settar Tanrıöğen'in başrollerinde yer alacağı Aşıklar Bayramı hüzün dolu bir baba-oğul hikayesini anlatacak. Aynı zamanda bir yol filmi niteliğini taşıyan filmin çekimleri başladı. Kırşehir, Elazığ ve Kars'ta yapılacağı öğrenilen çekimler sürerken filmin kadın oyuncusu da merak ediliyordu. Netflix'te yayınlanacak film için seyircinin beklentisi çok büyük. Kıvanç Tatlıtuğ hayranları da filmle ilgili gelişmeleri sürekli takipteler. Son olarak Elazığ sahneleri çekilen filmde Kıvanç Tatlıtuğ'un babasını usta oyuncu Settar Tanrıöğen canlandırıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ Nar Film ile OGM Pictures'ın imza attığı Aşıklar Bayramı filminin çekimlerine Elazığ'daki sahneler tamamlandıktan sonra Kars'ta devam edecek. . Ödüllü isim Özcan Alper'in yönettiği film, bir baba oğlun yol hikayesini ve yaşadıkları büyük yüzleşmeyi anlatacak. Kıvanç Tatlıtuğ'un filmde canlandıracağı karakterin ismi Yusuf olacak. Yusuf'un eski sevgilisi yani Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri ise Yasemin Allen olacak.

Yasemin Allen en son Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformu için çekilen Olağan Şüpheliler dizisinde boy göstermişti. İnternet dizisi olarak 2021'de Exxen adlı dijital platformda yerini alan dizide Yasemin Allen'a Bennu Yıldırımlar ve Ceren Moray eşlik etmişti. İngiliz asıllı Türk sinema yıldızı Suna Yıldızoğlu'nun kızı olan Yasemin Allen önümüzdeki günlerde Aşıklar Bayramı filminin çekimleri için Kars'a gidecek.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri belli oldu! - Son Dakika Magazin


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