Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Toskana keyfi - Son Dakika
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Toskana keyfi

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer\'in Toskana keyfi

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, İtalya'nın Toskana bölgesinde nostaljik bir yolculuğa çıktı. Başak Dizer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

23.11.2024 11:10
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2016 yılında evlenen ve magazin dünyasının sevilen çiftlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.

Ünlü çift, son olarak İtalya'nın Toscana bölgesinden yaptıkları paylaşımlarla gündeme geldi. Nostaljik bir yolculuğa çıkan Tatlıtuğ ve Dizer'in pozları hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Toskana Keyfi

Başak Dizer, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Toscana'nın dar, sakin ve virajlı yollarında, koca koca ağaçlar arasından parıldayan bir güneşin eşlik ettiği, Elvis'in albümü ile çokça havaya girdiğim bu müthiş sürüş için teşekkürler."

Çiftin, huzurlu ve keyif dolu anlarını yansıtan kareler, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Toskana Keyfi

AŞÇILIK EĞİTİMİ ALACAK

Öte yandan ünlü çift, yakın zamanda İngiltere'ye taşınacak. Çift, Kıvanç Tatlıtuğ'un Londra'da alacağı aşçılık eğitimi için 3 aylığına Londra'ya taşınma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan ünlü stil danışmanı Başak Dizer, 'Oraya yerleşmeye gitmiyoruz. Kıvanç, aşçılık kursu alacak. Sadece 3 ay kalıp döneceğiz" sözlerine yer vermişti.

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Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Toskana keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Tarık yücel:
    Hayata bak bee kardeşim. ünlü olmadan önce şu anki parayla 5 bin TL'ye altet firmasında yalvararak mankenlik yaptığını bilirim. şimdi ise İngiltere aşçılık eğitimi ( keyif için) .... 2 1 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    eee burası Türkiye adamı vezir de eder rezil de eder ne yapcan 0 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Hayat bu pçlere güzel 0 0 Yanıtla
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