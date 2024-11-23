Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer\'in Toskana keyfi

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2016 yılında evlenen ve magazin dünyasının sevilen çiftlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.

Ünlü çift, son olarak İtalya'nın Toscana bölgesinden yaptıkları paylaşımlarla gündeme geldi. Nostaljik bir yolculuğa çıkan Tatlıtuğ ve Dizer'in pozları hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

Başak Dizer, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Toscana'nın dar, sakin ve virajlı yollarında, koca koca ağaçlar arasından parıldayan bir güneşin eşlik ettiği, Elvis'in albümü ile çokça havaya girdiğim bu müthiş sürüş için teşekkürler."

Çiftin, huzurlu ve keyif dolu anlarını yansıtan kareler, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

AŞÇILIK EĞİTİMİ ALACAK

Öte yandan ünlü çift, yakın zamanda İngiltere'ye taşınacak. Çift, Kıvanç Tatlıtuğ'un Londra'da alacağı aşçılık eğitimi için 3 aylığına Londra'ya taşınma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan ünlü stil danışmanı Başak Dizer, 'Oraya yerleşmeye gitmiyoruz. Kıvanç, aşçılık kursu alacak. Sadece 3 ay kalıp döneceğiz" sözlerine yer vermişti.