Acun Ilıcalı'nın "Cennette bir melekle" notuyla paylaştığı fotoğrafa kalp emojisi koyan Şeyma Subaşı gündem oldu - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın "Cennette bir melekle" notuyla paylaştığı fotoğrafa kalp emojisi koyan Şeyma Subaşı gündem oldu

31.07.2022 15:29

Kızı Melisa ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Acun Ilıcalı, "Cennette bir melekle" notunu düştü. Ilıcalı'nın bu paylaşımına eski eşi Şeyma Subaşı'ndan kalp emojili yorum geldi. Subaşı'nın bu yorumu kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medya hesabından kızlarıyla sık sık paylaşım yapan ve çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Acun Ilıcalı, en küçük kızı Melisa'yla bir pozunu paylaştı. Ilıcalı'nın "Cennette bir melekle" başlıklı paylaştığı pozuna beğeni yağdı.

PAYLAŞIMA KAYITSIZ KALAMADI

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir mekânda kavga ettikleri söylenen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın aralarının açık olduğu iddia edilmişti. Subaşı kızı ve eski eşinin pozuna kayıtsız kalmadı ve paylaşıma kalp emojisiyle yorum yaptı.

Acun Ilıcalı 'Cennette bir melekle' notuyla paylaştı! Şeyma'nın hamlesi kafa karıştırdı

KAFA KARIŞTIRDI

Eski aşkı Meedo ile şu sıralar barışıp tatile giden Şeyma Subaşı'nın bu hamlesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı yorumlandı.

Acun Ilıcalı 'Cennette bir melekle' notuyla paylaştı! Şeyma'nın hamlesi kafa karıştırdı

"KAVGA ETMEDİK, TARTIŞMADIK"

Acun Ilıcalı eski eşi Şeyma Subaşı ile kavga ettiğine yönelik iddialara şu sözlerle cevap vermişti; "Bir deli kuyuya taş atmış, kimse çıkaramamış hikâyesi oldu. Ses kaydı yok, görüntü yok, hiçbir şey yok. Tartışmak benim yapımda yoktur. Ne tartıştım ne de gerilim yaşadım. Şeyma bana orada heyecanlı heyecanlı bir şey anlatıyordu. Kavga etmedik, tartışmadık. Gayet güzel bir sohbet ettik. Zaten 5 dakika görüştük hepsi bu. Şeyma ile hiçbir problemim yok, kendisi çocuğumun annesidir. Onun her zaman mutlu olmasını isterim"

Acun Ilıcalı 'Cennette bir melekle' notuyla paylaştı! Şeyma'nın hamlesi kafa karıştırdı
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Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'nın 'Cennette bir melekle' notuyla paylaştığı fotoğrafa kalp emojisi koyan Şeyma Subaşı gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın "Cennette bir melekle" notuyla paylaştığı fotoğrafa kalp emojisi koyan Şeyma Subaşı gündem oldu - Son Dakika
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