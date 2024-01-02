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Kızıl Goncalar dizisi RTÜK kararına itiraz edecek - Son Dakika
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Kızıl Goncalar dizisi RTÜK kararına itiraz edecek

FOX'ta yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi, RTÜK tarafından verilen cezalara itiraz edecek. Yayıncı kuruluş, kararın tebliğinin ardından bölge idare mahkemesine başvuracak. Ayrıca dizinin çekim izinleri de iptal edilmiş ve mekanlar Beykoz Kundura Fabrikası'na taşınmıştır.

Kızıl Goncalar dizisi RTÜK kararına itiraz edecek
02.01.2024 - 16:29,
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"Kızıl Goncalar" dizisi geçen hafta ikinci bölümüyle seyirciyle buluşmuştu. Özgü Namal ile Özcan Deniz'i buluşturan FOX'ta ekrana gelen diziyle ilgili örgütlü şekilde yapılan şikayetlere RTÜK anında karşılık vermiş ve yapılan toplantıda diziye hem para, hem de 2 kez program durdurma cezası vermişti.

Yayıncı kuruluş kararın tebliğinin ardından yarın bölge idare mahkemesine başvurarak RTÜK kararına itiraz edecek.

Öte yandan dizinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 2 mekanındaki çekim izinleri de ücretleri ödendiği halde iptal edilmişti.

Dizinin Fatih'teki mekanlarının Beykoz Kundura Fabrikası'na taşınacağı öğrenildi. Çekimleri yılbaşı tatili hariç tüm hızıyla süren dizinin 3. bölümü 8 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak.

Kaynak: Magazinkolik
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SON DAKİKA: Kızıl Goncalar dizisi RTÜK kararına itiraz edecek - Son Dakika
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