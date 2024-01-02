Kızıl Goncalar dizisi RTÜK kararına itiraz edecek

"Kızıl Goncalar" dizisi geçen hafta ikinci bölümüyle seyirciyle buluşmuştu. Özgü Namal ile Özcan Deniz'i buluşturan FOX'ta ekrana gelen diziyle ilgili örgütlü şekilde yapılan şikayetlere RTÜK anında karşılık vermiş ve yapılan toplantıda diziye hem para, hem de 2 kez program durdurma cezası vermişti.

Yayıncı kuruluş kararın tebliğinin ardından yarın bölge idare mahkemesine başvurarak RTÜK kararına itiraz edecek.

Öte yandan dizinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 2 mekanındaki çekim izinleri de ücretleri ödendiği halde iptal edilmişti.

Dizinin Fatih'teki mekanlarının Beykoz Kundura Fabrikası'na taşınacağı öğrenildi. Çekimleri yılbaşı tatili hariç tüm hızıyla süren dizinin 3. bölümü 8 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak.