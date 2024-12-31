Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı - Son Dakika
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Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı

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O Ses Türkiye yılbaşı özel programında performans sergileyen Kızıl Goncalar dizisinin Zeynep'i Mina Demirtaş izleyicilerden tam not aldı. Dizide türbanlı bir genç kızı canlandıran Mina Demirtaş'ın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

31.12.2024 21:52
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Her yıl birbirinden ünlü isimleri yarıştıran ekranların sevilen programı O Ses Türkiye'nin bugün yayınlanan yeni yıl programı da ilgiyle takip edildi. Yılbaşı özel programında sahneye çıkan isimlerden biri Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Mina Demirtaş oldu.

PERFORMANSI TAM NOT ALDI

Dizide türbanlı bir genç kızı canlandıran Demirtaş'ın görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler izleyenlerden tam not aldı.

Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı

MİNA DEMİRTAŞ KİMDİR?

Mina Demirtaş, 2005 yılında İstanbul'da doğdu. 2024 yılı itibarıyla 19 yaşında olan Demirtaş, eğitimine İstanbul'da devam etti. Oyunculuk kariyerine 2021 yılında "Akif" dizisinde Suad Ersoy karakteriyle adım atan Demirtaş, 2022 yılında "Kabahat" adlı sinema filminde Reyhan karakterini canlandırarak dikkatleri üzerine çekti. 2023'te ise "Beraber" filminde Azra rolüyle izleyici karşısına çıktı. Mina Demirtaş şimdilerde ise NOW TV'de yayımlanan "Kızıl Goncalar" dizisinde canlandırdığı Zeynep Tezel karakteriyle adından söz ettiriyor.

Kızıl Goncalar\'ın \'Zeynep\'ini görenler dönüp bir daha baktı

Kızıl Goncalar, O Ses Türkiye, Televizyon, Yılbaşı, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Çelikk:
    Fıstık gibi maşallah Ama Diziyi İzlemiyorum berbat 8 11 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yes Fıstık ?? 2 6 Yanıtla
  • Vatanperver:
    keşke gerçek hayatında olman gereken ile diziyi yer değiştirebilsen.. 3 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Dizideki hali daha güzel 0 0 Yanıtla
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