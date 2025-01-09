Kızıl Goncalar senaristinden Serenay Sarıkaya'ya küfürlü destek - Son Dakika
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Kızıl Goncalar senaristinden Serenay Sarıkaya'ya küfürlü destek

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Kızıl Goncalar'ın senaristinden Serenay Sarıkaya'ya ve menajeri Ayşe Barım'a küfürlü destek geldi. Şükrü Necati Şahin, ''Yedi ömür yaşasanız Serenay'ın Fi'deki ya da Alice'deki emeğine karşılık gelecek ciddiyeti gösteremeyecek yavşaklar toplandınız mı?'' dedi.

09.01.2025 10:49
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Serenay Sarıkaya ile menajeri Ayşe Barım'la ilgili şoke eden iddialara ajansın çok sayıda oyuncusu tepki göstermişti. Kızıl Goncalar'ın senaristi Şükrü Necati Şahin'den de Sarıkaya ve Barım'a küfürlü destek geldi.

TV100 yazarı Fuat Uğur'un bir kadın menajerin, "ünlü eşcinsel erkek sanatçının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığını" kaleme aldığı yazı çok konuşuldu. Metne konu olan kişilerin, Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya olduğu iddia edildi. Yazıda aynı zamanda Barım'ın şirketi ID İletişim'in sektörde tekelleştiği ve oyuncuların işine engel olduğu da iddia edildi.

ŞİRKETİN DİĞER OYUNCULARI TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyanın gündemine oturan iddiaların ardından da Ayşe Barım'la çalışan hemen her oyuncudan Serenay Sarıkaya'ya destek geldi. Hazal Kaya, Ezgi Mola, Şükran Ovalı, Mert Yazıcıoğlu, Bergüzar Korel, Aslıhan Gürbüz, Halit Özgür Sarı, Bige Önal, Sinem Kobal şirketin açıklamasını paylaşarak tepki gösterdi.

KIZIL GONCALAR SENARİSTİNDEN KÜFÜRLÜ DESTEK

Bu paylaşımlara bir yenisini de Kızıl Goncalar'ın senaristi Şükrü Necati Şahin ekledi. Şahin, "Yedi ömür yaşasanız Serenay'ın Fi'deki ya da Alice'deki emeğine karşılık gelecek ciddiyeti gösteremeyecek yavşaklar toplandınız mı?" dedi.

Kızıl Goncalar senaristinden Serenay Sarıkaya\'ya küfürlü destek

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Son Dakika Magazin Kızıl Goncalar senaristinden Serenay Sarıkaya'ya küfürlü destek - Son Dakika

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