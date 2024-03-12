Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı

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İlgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen, sosyal medya hesabından tesettüre girdiği anlara ait kamera arkası görüntüleri paylaştı.

12.03.2024 12:09  Güncelleme: 12:23
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Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisi her bölümüyle büyük ses getiriyor.

İMAM NİKAHI KIYIP TESETTÜRE GİRDİ

Diziye son olarak Selin Türkmen'in canlandırdığı Çimen karakterinin yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girmesi damga vurmuştu. Dizinin o sahnesi sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Bu sahne için sosyal medyada; "Bu kadar da olmaz", "Artık çok sıktı", "Bu kadarı gerçekten fazla" gibi yorumlar yapıldı.

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı

KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

O sahnenin yankıları sürerken Selin Türkmen, TikTok hesabından tesettüre girdiği anlara ait kamera arkası görüntüleri paylaştı. Ekranda yayınlanmayan o görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kızılcık Şerbeti\'nin Çimen\'i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı

Kızılcık Şerbeti, Televizyon, Sosyal Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mesut yuksel: Utanç verici bir dizi....!! sözüm ona çok serediliyor ve reyting rekorları kırıyor. Buda toplumun eğitim düzeyinin nerede olduğu gösteriyor. Gerçekten yazık. 11 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı - Son Dakika
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