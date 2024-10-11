Kızılcık Şerbeti'nin Doğası Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz aylarda işletmeci Ata Ayyıldız'la yeni bir aşka yelken açmıştı. Sürpriz aşk kokusu sessizliğini koruyan ünlü oyuncu Ayyıldız'la çekilmiş fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.
Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz yıllarda meslektaşı Alp Navruz'la ilişki yaşamıştı. Ayrılığın ardından aşk orucu tutmaya başlayan Türkoğlu kalbininkapılarını işletmeci Ata Ayyıldız'a açtı.
İlk kez Mardin'de bir düğünde objektiflere yansıyan ünlü çiftten paylaşım geldi. Sıla Türkoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı birlikte çektirdikleri fotoğrafa beğeni yağarken, bazı kullanıcılar 'hiç yakışmadınız sen Fatih'le olmalısın' gibi yorumlarda bulundu.
Son Dakika › Magazin › Kızılcık Şerbeti'nin yıldızının aşk pozu hayranlarını şaşırttı - Son Dakika
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