Kızılcık Şerbeti’nde Cansu Taşkın krizi! Gold Film’den ayrılık açıklaması

“Kızılcık Şerbeti”nde Billur karakteriyle kadroya katılan Cansu Taşkın’ın dizideki hikayesi sona erdi. Taşkın, diziden çıkarıldığını fragmanda yer aldığı gün öğrendiğini söyleyerek tepki gösterirken yapım şirketi Gold Film’den de açıklama geldi.

“EKMEĞİMLE OYNANDI” DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Dizinin fragmanında Billur karakteriyle görünen Cansu Taşkın, sosyal medya paylaşımında projeden çıkarıldığını belirtti. Oyuncu, “Ekmeğimle oynandı, Allah’a havale ediyorum” sözleriyle yaşadığı duruma tepki gösterdi. Taşkın, başka bir projeyi geri çevirdiği için de pişmanlık duyduğunu ifade etti.

GOLD FİLM’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yapım şirketi Gold Film, Taşkın’ın diziden ayrılığına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, senarist değişikliğinin ardından hikayede düzenlemeye gidildiği ve oyuncunun canlandırdığı Billur karakterinin hikayesinin 143. bölüm itibarıyla sona erdiği belirtildi.

DİZİDE SENARİST DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI

“Kızılcık Şerbeti”nin beşinci sezonunda senaryo ekibi değişti. Dizinin önceki senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün görevini Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler devraldı. Senaryo değişikliğinin ardından dizideki karakterlerin hikayelerinde de yeni düzenlemeler yapıldı.