Esra Erol'da programında ortalık birbirine girdi! Öfkeden deliye dönen anne, evli adama kaçan kızını stüdyoda terlikle kovaladı - Son Dakika
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Esra Erol'da programında ortalık birbirine girdi! Öfkeden deliye dönen anne, evli adama kaçan kızını stüdyoda terlikle kovaladı

08.12.2022 14:12

Kızının evli bir adama kaçtığını söyleyerek Esra Erol'da programına katılan anne, canlı yayında kızıyla yüz yüne gelince sinir krizi geçirdi. Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan anne, kızını stüdyoda elinde terlikle kovaladı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran anne, kızı Gamze'nin evli Erdi Bey'e kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Kızının eve dönmesi için günlerdir yayına çıkan anne, dünkü bölümde öfke patlaması yaşadı. Kızı ve kaçtığı Erdi Bey'in tavırlarından rahatsız olan anne, terlikle çocuğuna vurmaya kalkıştı.

HAKARET EDİP ÇAKMAK FIRLATTI

Ailesini terk ederek hem dini nikahlı hem de resmi nikahlı eşleri bulunan Erdi Bey'e kaçan Gamze, canlı yayında annesiyle yüzleşti. Birlikte TikTok videoları çeken ikiliden Erdi Bey'in Gamze'ye tehdit ve hakaretler savurduğu bir görüntüsü ortaya çıktı. Videoda Erdi Bey'in Gamze'ye "Boş yapma, aklını alırım senin" gibi ifadeler kullanarak çakmak fırlattığını gören Esra Erol, "Bir erkek bir kadına böyle davranabilir mi?" diye sordu. Gamze ise bunların kendi aralarındaki tartışmalar olduğunu ve Erdi'nin kötü niyetli olmadığını söylemesi şaşkına çevirdi.

Esra Erol'da ortalık karıştı! Öfkeden deliye dönen anne, evli adama kaçan kızını terlikle kovaladı

TERLİĞİNİ ÇIKARTIP KIZINI KOVALADI

Karşısında kızı ve Erdi'nin gülerek oturmasından rahatsız olan anne ise öfkeden deliye döndü. Kızının geri dönmeyeceğini duyan anne "Benim böyle bir evladım yok" dedi. Gamze ise annesine "Haydi güle güle" diyerek karşılık verince stüdyo karıştı. Kızının sözleri karşısında öfkeden deliye dönen anne, terliğini çıkartarak Gamze'yi kovalamaya başladı. Annesinden korkan Gamze de stüdyonun arka tarafına kaçtı.

Esra Erol'da ortalık karıştı! Öfkeden deliye dönen anne, evli adama kaçan kızını terlikle kovaladı
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Esra Erol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Erol'da programında ortalık birbirine girdi! Öfkeden deliye dönen anne, evli adama kaçan kızını stüdyoda terlikle kovaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esra Erol'da programında ortalık birbirine girdi! Öfkeden deliye dönen anne, evli adama kaçan kızını stüdyoda terlikle kovaladı - Son Dakika
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