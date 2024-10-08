Ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Melek Eda Alanson, ani bir hastalık sonucu 50 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Eda Alanson'un kaybı, ailesi ve sevenleri arasında derin bir üzüntüye yol açtı.
Mazhar Alanson, kızının vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, "Canım kızım Melek Eda Alanson melek oldu. Yarın öğle namazı ile Fatih Camii'nden uğurlayacağız. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın," ifadelerini kullandı.
Cenaze töreni İstanbul'daki Fatih Camii'nde gerçekleştirildi. Ayakta durmakta zorlanan Alanson, evlat acısının dayanılmaz olduğunu dile getirerek, "Evlat sahibi olanlar bilir, evlat acısı gerçekten çok zor. Söylenecek pek bir şey yok, kelimelerle ifade edilebilecek bir şey değil," dedi.
Törenin ardından acısıyla sarsılan Alanson, kendisine destek olanlara teşekkür etti. Ünlü sanatçı, "Acımızı paylaşan, başsağlığı dilekleriyle yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler," cümlelerini kurdu.
Son Dakika › Magazin › Kızının ölümüyle sarsılan Mazhar Alanson ilk kez konuştu - Son Dakika
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