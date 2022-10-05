Kobra Murat dudak uçuklatan mal varlığını açıkladı! 18 kilo altın, 18 ev ve 4 yazlık... - Son Dakika
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Kobra Murat dudak uçuklatan mal varlığını açıkladı! 18 kilo altın, 18 ev ve 4 yazlık...

05.10.2022 15:03

Konuk olduğu programda mal varlığını açıklayan 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, kazancını gayrimenkul ve altına yatırdığını, "18 kilo altın, 8 ev, 4 yazlığım var" sözleriyle ifade etti.

Roman müziğinin sevilen sanatçılarından Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, Caner Toygar'ın YouTube'da yayınlanan programında merak edilen mal varlığını anlattı.

18 KİLO ALTIN, 18 EV VE 4 YAZLIK

Yoğun bir iş temposu olduğunu söyleyen Kobra Murat, kazancını gayrimenkul ve altına yatırdığını söyledi. Sürekli altına yatırım yaptığı için eşinin kendisine kızdığını söyleyen sanatçı, "Trilyonluk insanım ben. 2 tane altın kasamız var. 18 kilo altınımız var. Eşim, 'artık altın yaptırma kasalar almıyor' diyor. Karım, benim ve çocuklarımın üzerinde paralar var. Kızıma yazlık, çocuklarıma evler aldım. 18 tane evim, 4 tane de yazlığım var. Bunların hepsi alın teri. 21 saat çalışıp 3 saat uyuyarak" dedi.

Bu kadar mal varlığına rağmen roman mahallesinden taşınmadığını söyleyen sanatçı, "Cimri biriyim. Atalarımın doğduğu yerdeyim. Evim İstanbul'un fethedildiği yerde. Orada yaşamaktan mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kobra Murat mal varlığını anlattı: 18 kilo altın, 18 ev ve 4 yazlığım var
Kobra Murat mal varlığını anlattı: 18 kilo altın, 18 ev ve 4 yazlığım var
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Kobra Murat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kobra Murat dudak uçuklatan mal varlığını açıkladı! 18 kilo altın, 18 ev ve 4 yazlık... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kobra Murat dudak uçuklatan mal varlığını açıkladı! 18 kilo altın, 18 ev ve 4 yazlık... - Son Dakika
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