Kobra Murat dudak uçuklatan mal varlığını açıkladı! 18 kilo altın, 18 ev ve 4 yazlık...

Roman müziğinin sevilen sanatçılarından Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, Caner Toygar'ın YouTube'da yayınlanan programında merak edilen mal varlığını anlattı.
Yoğun bir iş temposu olduğunu söyleyen Kobra Murat, kazancını gayrimenkul ve altına yatırdığını söyledi. Sürekli altına yatırım yaptığı için eşinin kendisine kızdığını söyleyen sanatçı, "Trilyonluk insanım ben. 2 tane altın kasamız var. 18 kilo altınımız var. Eşim, 'artık altın yaptırma kasalar almıyor' diyor. Karım, benim ve çocuklarımın üzerinde paralar var. Kızıma yazlık, çocuklarıma evler aldım. 18 tane evim, 4 tane de yazlığım var. Bunların hepsi alın teri. 21 saat çalışıp 3 saat uyuyarak" dedi.
Bu kadar mal varlığına rağmen roman mahallesinden taşınmadığını söyleyen sanatçı, "Cimri biriyim. Atalarımın doğduğu yerdeyim. Evim İstanbul'un fethedildiği yerde. Orada yaşamaktan mutluyum" ifadelerini kullandı.
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