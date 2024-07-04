Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu - Son Dakika
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Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu

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Ünlü şarkıcı Kobra Murat, torununun doğum günü düğün salonunda parti verdi. Torununa kilolarca altın takan şarkıcı, aldığı hediyelerle adından söz ettirdi. Ünlü isim, havaya attığı paraları toplayan bir çocuğu da kızarak uzaklaştırdı.

04.07.2024 10:43
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Altına ve gösterişe olan düşkünlüğüyle tanınan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, dün torununun doğum günü için parti düzenledi. Düğün salonunda yapılan Barbie konseptli partide altınlar ve paralar havada uçuştu.

TORUNA ALTIN KEMER

Kızına ve eşine aldığı altınlarla sık sık adından söz ettiren Kobra Murat, torununun doğum günü için kesenin ağzını açtı. 2. Sayfa'da yer alan görüntülerde torununa altın kemer takan şarkıcı, hem şarkılarını söyledi hem de havaya para saçtı. Şarkıcı, yere düşen paraları toplamaya çalışan bir çocuğu da kızarak alandan uzaklaştırdı.

Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu

HER ŞEY ALTIN SARISI

Kobra Murat, torunu için özel yaptırdığı altın sarısı kaplama puset, lazımlık, akülü araba ve bebek arabasını göstermeyi ihmal etmedi. Partide kadınların taktığı altın kemer ve bilezikler de dikkatlerden kaçmadı.

Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu

"18 EVİM, 4 TANE YAZLIĞIM VAR"

Konserlerinden kazandığı paraları altın ve gayrimenkule yatıran Kobra Murat, daha önce yaptığı açıklamada "Trilyonluk insanım ben. 2 tane altın kasamız var. 18 kilo altınımız var. Eşim, 'artık altın yaptırma kasalar almıyor' diyor. Karım, benim ve çocuklarımın üzerinde paralar var. Kızıma yazlık, çocuklarıma evler aldım. 18 tane evim, 4 tane de yazlığım var" demişti.

Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu

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Son Dakika Magazin Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu - Son Dakika

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