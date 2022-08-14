Ünlü sanatçı Haluk Levent, sahneye atlayan hayranına böyle sarıldı - Son Dakika
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Ünlü sanatçı Haluk Levent, sahneye atlayan hayranına böyle sarıldı

14.08.2022 01:17
Ünlü sanatçı Haluk Levent, sahneye atlayan hayranına böyle sarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yüzlerce kişiye konser veren Haluk Levent, şarkılarının bir kısmını sahnede değil, sevenlerinin arasında söyledi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yüzlerce kişiye konser veren Haluk Levent, şarkılarının bir kısmını sahnede değil, sevenlerinin arasında söyledi.

Ünlü sanatçı Haluk Levent Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konser verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, her yaştan müziksever saatler öncesinde konser alanını doldurdu. Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirirken, hayranları da hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Sahneden inen sanatçı, şarkılarını bir süre hayranlarının arasında seslendirdi. Haluk Levent, kendisini daha yakından görebilmek için sahneye atlayan hayranına sarılmayı da ihmal etmedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak ve Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, unutulmaz bir konsere imza atan Haluk Levent'e çiçek takdim etti.

"İlgi ve alakadan memnunuz"

Vatandaşların güzel vakit geçirebilmeleri için bu tarz konserleri düzenledilerini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, "Bu akşam Gebzeli hemşerilerimizle birlikte Haluk Levent konserindeyiz. Memnunuz. Ağustos ayında insanlar gece yarılarına kadar dışarıdalar. Bizler de hemşerilerimizin mutlu bir akşam geçirmesi için kentimizin her ilçesinde konserlerle, ünlü sanatçılarımızı buraya getirerek programlar tertip ediyoruz. İlgi ve alakadan memnunuz. Gerçekten büyük bir ilgi var. Haluk Levent ve ekibi çok memnun oldu. Biz de çok memnun olduk. Bu tarz konserler bundan sonra da devam edecek" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Haluk Levent, Kocaeli, Gebze, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü sanatçı Haluk Levent, sahneye atlayan hayranına böyle sarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü sanatçı Haluk Levent, sahneye atlayan hayranına böyle sarıldı - Son Dakika
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