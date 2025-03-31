Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı - Son Dakika
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Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

Sosyal medyada çektiği içeriklerle adını geniş kitlelere duyuran Gökhan Ünver, Twitter hesabını kapattı. Ünver, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessiz kaldığı için tepki çekmiş, bir haftada çok sayıda takipçi kaybetmişti.

31.03.2025 19:11
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Komedyen ve içerik üretici Gökhan Ünver, Twitter hesabını kapattı.

GÖKHAN ÜNVER, TWİTTER HESABINI KAPATTI

Çektiği içeriklerle geniş hayran kitlesine ulaşan, son dönemde ise stand-up gösterileri yapan komedyen Gökhan Ünver'den dikkat çeken bir hareket geldi. Ünver, çok sayıda takipçisi olan Twitter hesabını kapattı.

Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

İMAMOĞLU KONUSUNDA SESSİZ KALINCA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessiz kalan Ünver tepki çekmişti. Hakkında boykot çağrısı yapılan Ünver, bir haftada çok sayıda takipçi kaybetmişti.

Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

GÖKHAN ÜNVER KİMDİR?

Gökhan Ünver, 27 Şubat 1986'da İstanbul'da doğmuş bir komedyen ve sosyal medya fenomenidir. Annesi Trabzonlu, babası ise Amasya kökenlidir. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ün kazanmış ardından stand-up gösterileriyle kariyerine yön vermiştir.

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Son Dakika Magazin Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Emir Arslan:
    İmamoğlunu desteklemek zorundamı..ne kadar saçma sapan bir zihniyete sahipler 197 17 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    bu zihniyet kendileri gibi düşünmeyeni insan yerine koymayan cahil ezik bir zihniyet 145 11 Yanıtla
  • Fatih Sozen:
    Herkes sizinle aynı kafada olacak değil mi? Destek veren diğer komedyenşeri de biz takipten çıktık rahat olun 114 8 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    Napsın adam hırsızı mı savunsun deliller ortada birde yedek telefonu varmış saklamış ama ulaşmış polisler diğeri de panik oldu kanal kanal gezip Türkiyeye yurt dışındaki profesörler yönetsin diyor adam kendini bile yönetebilir görmüyor Allah bunlara fırsat vermesin bunu savunanlar da az gözlerini açsın 100 10 Yanıtla
  • 220198:
    ya kafaya bak,yemin ediyorum bu chp secmeni kadar cahil yok,illaki hepsi ayni degildir ama bu nedir ya seninle ayni dusuncede degil diye bu ne barbarliktir,boykot yapmayi bile beceremediler ya lideriniz boykot diyor gitmezssin almazssun urunu boykotunu yapmis olursun saldirmak nedir ya,bu chplilerin hepsi mi putperest hicmi zerre iman sevgisi yok diyemiyorlar mi imamoglu ile cami ye saldirmak ne alaka diye,isterse enflasyon 500 olsun daha cok rte kazanir 80 11 Yanıtla
  • 198210Berre:
    bu chp tam diktatör kafa yazik 69 12 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    ulan bütün ülke şu hırsızı aklamaya çalışıyor. varsa suçu cehennemin dibine kadar yolu var 68 12 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ:
    İmamoğlu’nu desteklemek zorunda mı Düşünin işte bunlar başa gelse millete nasıl mobimg yapacaklar..Sonra Erdoğan’a dikatatör derler… 64 10 Yanıtla
  • shado_yildir81:
    cok iyi ve düzgün bir adamsa instegram kapatsın 14 7 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Bu chp zihniyeti kendilerinden olmayanlara koyun diyorlar halbuki bunlar okudukları için kendilerini kültürlü görüyorlar.oysa insanların düşüncelerine saygılı olmayan toplumlar her dönemde en büyük cahil olarak kabul görürler 20 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı - Son Dakika
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