Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

Komedyen ve içerik üretici Gökhan Ünver, Twitter hesabını kapattı.
Çektiği içeriklerle geniş hayran kitlesine ulaşan, son dönemde ise stand-up gösterileri yapan komedyen Gökhan Ünver'den dikkat çeken bir hareket geldi. Ünver, çok sayıda takipçisi olan Twitter hesabını kapattı.
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessiz kalan Ünver tepki çekmişti. Hakkında boykot çağrısı yapılan Ünver, bir haftada çok sayıda takipçi kaybetmişti.
Gökhan Ünver, 27 Şubat 1986'da İstanbul'da doğmuş bir komedyen ve sosyal medya fenomenidir. Annesi Trabzonlu, babası ise Amasya kökenlidir. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ün kazanmış ardından stand-up gösterileriyle kariyerine yön vermiştir.
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