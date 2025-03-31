Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

220198:

ya kafaya bak,yemin ediyorum bu chp secmeni kadar cahil yok,illaki hepsi ayni degildir ama bu nedir ya seninle ayni dusuncede degil diye bu ne barbarliktir,boykot yapmayi bile beceremediler ya lideriniz boykot diyor gitmezssin almazssun urunu boykotunu yapmis olursun saldirmak nedir ya,bu chplilerin hepsi mi putperest hicmi zerre iman sevgisi yok diyemiyorlar mi imamoglu ile cami ye saldirmak ne alaka diye,isterse enflasyon 500 olsun daha cok rte kazanir