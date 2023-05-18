Konser sırasında 2 metre yükseklikten düşen şarkıcı Kibariye, günler sonra ilk paylaşımını nazar boncuklu emojiyle yaptı

Depremzedelere hakaret edip serbest kalan kadın, bu kez başka bir suçlamayla alındı

Geçtiğimiz günlerde Merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde kurulan alanda "Romanlar Buluşması" konserine çıkan ünlü sanatçı Kibariye sahnede şarkısını söylerken talihsiz bir kaza yaşadı.Ünlü sanatçı için sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada koruması olduğu değerlendirilen şahsın müdahalesi sırasında Kibariye darbe aldı. Kibariye yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 gece müşahede altında tutulan Kibariye, günler sonra Instagram'dan paylaşım yaptı.

FOTOĞRAFINA NAZAR BONCUĞU KOYDU

Yaşadığı kazayla hayranlarının yüreğine indiren Kibariye, siyah takım elbisesiyle verdiği pozunu nazar boncuklu emojiyle paylaştı. Kibariye'nin bu paylaşımı, ünlü şarkıcıya nazar değdi olarak yorumlandı.