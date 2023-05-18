Konser sırasında 2 metre yükseklikten düşen şarkıcı Kibariye, günler sonra ilk paylaşımını nazar boncuklu emojiyle yaptı - Son Dakika
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Konser sırasında 2 metre yükseklikten düşen şarkıcı Kibariye, günler sonra ilk paylaşımını nazar boncuklu emojiyle yaptı

18.05.2023 09:25

Geçtiğimiz hafta verdiği konserde sahneden düşen Kibariye, günler sonra ilk paylaşımını yaptı. Ünlü şarkıcı verdiği bir pozuna nazar boncuklu emoji koyarak yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde Merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde kurulan alanda "Romanlar Buluşması" konserine çıkan ünlü sanatçı Kibariye sahnede şarkısını söylerken talihsiz bir kaza yaşadı.Ünlü sanatçı için sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada koruması olduğu değerlendirilen şahsın müdahalesi sırasında Kibariye darbe aldı. Kibariye yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 gece müşahede altında tutulan Kibariye, günler sonra Instagram'dan paylaşım yaptı.

2 metre yükseklikteki sahneden düşen Kibariye'den günler sonra ilk paylaşım

FOTOĞRAFINA NAZAR BONCUĞU KOYDU

Yaşadığı kazayla hayranlarının yüreğine indiren Kibariye, siyah takım elbisesiyle verdiği pozunu nazar boncuklu emojiyle paylaştı. Kibariye'nin bu paylaşımı, ünlü şarkıcıya nazar değdi olarak yorumlandı.

2 metre yükseklikteki sahneden düşen Kibariye'den günler sonra ilk paylaşım
2 metre yükseklikteki sahneden düşen Kibariye'den günler sonra ilk paylaşım
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Kibariye, Akdeniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konser sırasında 2 metre yükseklikten düşen şarkıcı Kibariye, günler sonra ilk paylaşımını nazar boncuklu emojiyle yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konser sırasında 2 metre yükseklikten düşen şarkıcı Kibariye, günler sonra ilk paylaşımını nazar boncuklu emojiyle yaptı - Son Dakika
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