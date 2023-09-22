Konserde Ağla Kalbim şarkısı binlerce kişi tarafından söylenen Bengü, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Konserde Ağla Kalbim şarkısı binlerce kişi tarafından söylenen Bengü, gözyaşlarına boğuldu

Son Güncelleme: 22.09.2023 15:07

Dün akşam Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkan Bengü, dillere pelesenk olan Ağla Kalbim isimli şarkısının binlerce kişi tarafından söylendiğini duyunca gözyaşlarına boğuldu.

Güçlü sesi ve enerjisiyle geniş bir hayran kitlesi bulunan şarkıcı Bengü, dün akşam Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'da sahneye çıktı. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyen Bengü, Ağla Kalbim şarkısının 45 bin kişi tarafından söylenmesiyle duygusal anlar yaşadı.

"ÇOK AŞK"

Sahneye beyaz tüy detaylı bir elbiseyle çıkan ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan Bengü, yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Bengü, 2007 yılında çıkardığı Ağla Kalbim şarkısını söylemeye başladığı esnada 45 bin kişinin kendisine eşlik etmesiyle gözyaşlarına boğuldu. Ağladığı anları Instagram hesabından paylaşan Bengü "Çok aşk" notunu yazdı.

Bengü, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konserde Ağla Kalbim şarkısı binlerce kişi tarafından söylenen Bengü, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konserde Ağla Kalbim şarkısı binlerce kişi tarafından söylenen Bengü, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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