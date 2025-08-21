Konserde skandal: Genç kız evlilik teklifini reddetmesine rağmen zorla yüzük taktılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Konserde skandal: Genç kız evlilik teklifini reddetmesine rağmen zorla yüzük taktılar

Haberin Videosunu İzleyin
Konserde skandal: Genç kız evlilik teklifini reddetmesine rağmen zorla yüzük taktılar
21.08.2025 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Konserde skandal: Genç kız evlilik teklifini reddetmesine rağmen zorla yüzük taktılar
Haber Videosu

Ünlü rapçi BLOK3'ün konserinde bir genç, kız arkadaşına sahnede evlilik teklifinde bulundu. Kadının el hareketleriyle "Hayır" demesine rağmen genç yüzüğü takarken, yaşanan anlar tartışma yarattı.

BLOK3'ün konserinde sahneye çıkan genç, sevgilisini de yanına alarak evlilik teklifinde bulundu. Diz çöküp cebinden yüzük çıkaran gence, kadın el hareketleriyle "Hayır" yanıtı verdi. Ancak genç, tepkilere rağmen yüzüğü uzatmayı sürdürdü. O sırada BLOK3, seyirciden destek isteyerek "Benimle beraber evet diyeceksiniz" dedi. Ardından tüm salon "Evet, evet" diye bağırmaya başladı.

YÜZÜĞÜ PARMAĞINA ZORLA TAKTILAR

Kadın, mikrofonu alıp yeniden el hareketleriyle bir şeyler anlatmaya çalışsa da eli tutulup yüzük takıldı. İlginç anlar kameralara yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kullanıcılar, kadının tepkisine rağmen yüzüğün takılmasını eleştirirken, bazıları ise konserin unutulmaz bir anına tanıklık ettiklerini savundu.

Evlilik, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konserde skandal: Genç kız evlilik teklifini reddetmesine rağmen zorla yüzük taktılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Kenan Yıldız’ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Büyükçekmece’de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu Büyükçekmece'de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu
Düğünde damada 50 metrelik para şeridi Düğünde damada 50 metrelik para şeridi
CHP’den AK Parti’ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye’nin değil dünyanın lideridir CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir
Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı

09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
10:20
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 10:37:16. #7.11#
SON DAKİKA: Konserde skandal: Genç kız evlilik teklifini reddetmesine rağmen zorla yüzük taktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.