Adliyeye sevk edilen Gülşen'in tutuklanması talep edilmişti! İşte ilk ifadesi

Şarkıcı Gülşen'in geçtiğimiz nisan ayındaki bir konserinde İmam Hatiplilere yönelik kullandığı ifadeler, sosyal medyada gündem yarattı. Tutuklanması talep edilen Gülşen, bugün hakkındaki soruşturma kapsamında Beşiktaş'taki evinden gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin bitmesinin ardından da adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Adliye girişinde Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu da kameralara yansıdı. Çolakoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak adliyeye girdi. Gülşen'in adliyeye girmesinin ardından ifadesinin bitmesiyle birlikte savcı, Gülşen'in tutuklanmasını talep etti.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şu anda adliyedeki işlemleri devam eden Gülşen'in savcılıktaki ilk ifadesi de ortaya çıktı. Sözcü'de yer alan habere göre Gülşen, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Grubunda Miraç adlı müzisyenin "imam" lakabı olduğunu belirten Gülşen, aralarında geçen bir konuşma dolayısıyla suç işleme kastının olmadığını savundu.

Gülşen, ifadesine şunları söyledi: "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan "Miraç" isimli arkadaşımın lakabı "imamdır". Arkadaşlarla kendi aramızda 'aptal, salak, sapık' olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Miraç'ın soy ismini ve iletişimini hatırlamıyorum. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur.

"KONSERE KATILANLARA YÖNELİK BİR KONUŞMA DEĞİLDİR"

Bu konuşma, konserin hatırlamadığım bir aşamasında muhtemelen şarkı arasında Miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır. Ben orkestrama hitaben "beni seyircilerinin arasında omuzlarınızda taşıyın" demem üzerine bana okrestra arasından "seni imam taşısın" şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç'la aramızda geçmiştir. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven, fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım.

"PROVAKATİF AMAÇLA SERVİS EDİLMİŞTİR"

Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından, ne amaçla servis edildi bilmiyorum. Ancak provokatif amaçlı olarak servis edildiğini düşünüyorum. Ben imam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım. Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Kesinlikle atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca yaşanan olayın zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir."

"KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUM"

Gülşen, savunmasında "Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım yoktur. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum" ifadelerine yer verdi.