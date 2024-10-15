Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama - Son Dakika
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Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama

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Son dönemde konser alanlarında artan saldırılara bir yenisi eklendi. Murat Boz, Diyarbakır'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde konser verdiği sırada bir izleyici tarafından gözüne çakmak fırlatıldı. Yaşanılan talihsiz olay sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Boz, "Büyütülecek bir şey yok" diye konuştu.

15.10.2024 08:46  Güncelleme: 09:04
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Ünlü şarkıcı, Kültür Yolu Festivali'nde sahnedeyken bir izleyici tarafından gözüne çakmak fırlatıldı. Olay sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Boz, "Büyütülecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Son dönemde konserler sırasında sanatçılara yönelik saldırılar tırmanışa geçerken halkaya eklenen son isim Murat Boz oldu. Kültür Yolu Festivali kapsamında Diyarbakır'da konser veren Boz'un şarkı söylediği esnada gözüne çakmak fırlatıldı.

Ünlü şarkıcı Murat Boz önceki akşam Kültür Yolu Festivali kapsamında Diyarbakır'da konser verdi. Ancak konser sırasında istenmeyen bir olay yaşandı. Bir dinleyici, Boz'un şarkı söylediği esnada yüzüne yabancı bir cisim fırlattı.

SALDIRI SONRASI İLK KEZ KONUŞTU

Bu saldırı karşısında neye uğradığını şaşıran Murat Boz arkasını dönerek kısa bir süre yürüdü sonrasında konserine kaldığı yerden devam eden yaşadığı olay sonrası ilk kez arkadaşı Seda Bakan'ın film galasında konuştu.Boz, 'büyütülecek bir şey yok' dedi.

Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz\'dan açıklama

Diyarbakır, Murat Boz, 3-sayfa, Magazin, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama - Son Dakika
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