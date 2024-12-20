Konuğundan Esra Erol\'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı\'ya çıkalım

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Kayıp oğlu için Esra Erol'un programına başvuran Mahmut Aydın, 150 gündür ses çıkmaması üzerine canlı yayında Esra Erol'a çıkıştı. "Seni biraz kızdıracağım" diyerek söze başlayan baba, beklenmedik bir çıkış yaparak, "Sen bulamıyorsun. Günlerdir buraya gelip gidiyoruz. Bizi oyalama. Bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım" ifadelerini kullandı.

"EMNİYET VE SAVCILIK BULAMIYORSA..."

Babanın bu çıkışı sonrası stüdyo buz keserken, Esra Erol'dan da sert bir karşılık geldi. "Emniyet ve savcılık bulamıyorsa, bütün programlar birleşse yine Fatih'i bulamayız" diyen Erol, "Bana her şeyi söylersiniz ama söylediğiniz şeylerin cevaplarına da hazır olun! Yok öyle, sen söyledin ben sustum. Herkes ağzından çıkanı kontrol edecek" şeklinde konuştu.



