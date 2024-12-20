Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım - Son Dakika
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Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım

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Esra Erol'da programında 150 gündür aranan Fatih Aydın bulunamaması gerginliğe sebep oldu. Baba Mahmut Aydın, Esra Erol'a canlı yayında ''Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım'' sözleriyle tepki gösterdi. Erol ise ''Emniyet ve savcılık bulamıyorsa, bütün programlar birleşse yine Fatih'i bulamayız'' dedi.

20.12.2024 12:02
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Kayıp oğlu için Esra Erol'un programına başvuran Mahmut Aydın, 150 gündür ses çıkmaması üzerine canlı yayında Esra Erol'a çıkıştı. "Seni biraz kızdıracağım" diyerek söze başlayan baba, beklenmedik bir çıkış yaparak, "Sen bulamıyorsun. Günlerdir buraya gelip gidiyoruz. Bizi oyalama. Bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım" ifadelerini kullandı.

"EMNİYET VE SAVCILIK BULAMIYORSA..."

Babanın bu çıkışı sonrası stüdyo buz keserken, Esra Erol'dan da sert bir karşılık geldi. "Emniyet ve savcılık bulamıyorsa, bütün programlar birleşse yine Fatih'i bulamayız" diyen Erol, "Bana her şeyi söylersiniz ama söylediğiniz şeylerin cevaplarına da hazır olun! Yok öyle, sen söyledin ben sustum. Herkes ağzından çıkanı kontrol edecek" şeklinde konuştu.


Konuğundan Esra Erol\'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı\'ya çıkalım

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Son Dakika Magazin Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Komutan Logard:
    Bulur Müge Anlı Bulur… 25 0 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Kapatılsın bu programlar yeter artık kim kiminle bizene 14 1 Yanıtla
  • Ateş:
    Ohhooooo haber bulamayınca 10 gün önceki gereksiz programları gündeme getiriyosunuz. 13 0 Yanıtla
  • res:
    Falan filan internet milan da bulabilir 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım - Son Dakika
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