Yeşim Salkım: Meral Akşener'i kadın olduğu için yakın buluyor ve destekliyorum - Son Dakika
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Yeşim Salkım: Meral Akşener'i kadın olduğu için yakın buluyor ve destekliyorum

19.10.2022 11:04
Yeşim Salkım: Meral Akşener'i kadın olduğu için yakın buluyor ve destekliyorum

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, katıldığı programda, "Hangi partiyi ya da lideri destekliyorsunuz?" sorusuna "Meral Akşener'i kadın olduğu için yakın buluyor ve destekliyorum ama onun haricinde yok" yanıtını verdi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze'nin bu haftaki konuğu, şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım oldu. Özel hayatıyla ilgili merak edilenleri yanıtlayan Salkım, çarpıcı bir siyasi çıkışa da imza attı.

"YA POLİTİKA YAPIYORLAR YA KAVGA EDİYORLAR"

Şu anki kuşakla iletişimin zor olduğunu ifade eden Salkım, "Bizim ülkemizde son zamanlarda siyaset yapanı göremiyorum. Ya politika yapıyorlar ya kavga ediyorlar. TikTok videosu çekerek Z Kuşağı ile iletişim kuramaz siyasetçiler. Şu andaki kuşakla hiçbir siyasetçi iletişim kuramaz çünkü ele avuca sığan bir kuşak değil. Ben mesela babamın bile sözü dinlemezdim. Beni yönetecek olanlar, babamın bile dinlemediğim sözünü dinleyeceğimi sanıyorlarsa, yanılıyorlar" şeklinde konuştu.

"MERAL AKŞENER'İ DESTEKLİYORUM"

Buket Aydın'ın "Hangi partiyi ya da lideri destekliyorsunuz?" sorusuna da yanıt veren Salkım, " Meral Akşener'i kadın olduğu için yakın buluyor ve destekliyorum ama onun haricinde yok" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜRLÜĞÜMÜ GERİ İSTİYORUM"

Hakan Uzan'la evlilik süreci hakkında da açıklamalarda bulunan Salkım, "Boşandıktan sonra özgürlüğü ve nefes almayı hissettim. Boşanmaya karar verdiğimde 48 kiloydum. Günde 4 ilaç ve 4 paket tütün ürünü içiyordum. Özgürlüğümü geri istiyordum. Hakan Uzan'dan sonraki dönemde hayatımda mal varlığı olan bir erkek olmamıştır. 2 çocuğum da parası olmayan, orta halli insanların çocuklarıdır, aşk çocuklarıdır. Proje çocukları değildir. Ama bu o dönemki eşimin kötü olduğu anlamına gelmiyor, benim özgürlüklerim kısıtlanmıştı. Ben kalıplara giremem, kalıpların kıvamına giremem, olmadı da zaten. Ben aşk kadınıyım, aşka çok inanıyorum. Bizim dünyamızın içinde de çok aşk yok. İlişkilere girerken hesaba kitaba bakmıyorum. Hakan'la evlenirken 26 yaşındaydım, çok gençtim" dedi.

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