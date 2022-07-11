Köpeğimiz Eski Sevgilimi Özlemiş! Onun İçin Buluştuk - Son Dakika
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Köpeğimiz Eski Sevgilimi Özlemiş! Onun İçin Buluştuk

11.07.2022 01:00
Köpeğimiz Eski Sevgilimi Özlemiş! Onun İçin Buluştuk

Şarkıcı Nez önceki gün Novella Cihangir adlı mekanda erkek arkadaşı ile otururken görüntülendi.

Fotoğraflarının çekildiğini farkedince yerinden kalkarak Muhabirlerin yanına gelen Nez "Eski sevgilim 3,5 yıllık ilişkimiz birkaç ay evvel bitti ama Ortak aldığımız iki canımız var onları görmeye geliyor yanımızda olan köpeğimiz Hera onu çok özlemiş şimdi onu sevecek o yüzden buluştuk Gökhan Köksal eski sevgilim çok merhametli biridir anlayın böyle güzel ayrılıklarda oluyor Bugün bayram adam işini bitirdi koşa koşa geldi Ben çok şanslı biriyim kimseye kötülük dilemiyorum ondan böyle ne zaman görmek istese arar gelir ve görür" dedi.

Nez eski sevgilisi Gökhan Köksal ve ortak köpekleri Hera ile poz verdiler.

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Kaynak: Snob Magazin

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Köpeğimiz Eski Sevgilimi Özlemiş! Onun İçin Buluştuk - Son Dakika

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