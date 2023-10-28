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Köprülere Türk Bayrağı asılmadığını gören Demet Akalın'dan tepki - Son Dakika

Köprülere Türk Bayrağı asılmadığını gören Demet Akalın'dan tepki

Son Güncelleme: 28.10.2023 14:57

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları için köprülere Türk Bayrağı asılmadığını görünce tepki gösterdi.

Şarkıcılığın yanı sıra şimdilerde Jess Molho ile TV8 ekranlarında gündüz kuşağında program yapan Demet Akalın, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları için köprülere Türk Bayrağı asılmadığını görünce tepki gösterdi.

"KÖPRÜLERDE BAYRAK YOK"

Köprüden geçerken bayrak asılmadığını gören Akalın önce X hesabından "Köprülerde bayrak yok. Ne zaman asılacak?" diyerek Karayolları Genel Müdürlüğü'ne seslendi. Şarkıcı daha sonra Instagram hesabından "Köprülerde bayrak yok durup kendim asacağım artık" diyerek isyan etti.

Köprülere Türk Bayrağı asılmadığını gören Demet Akalın'dan tepki: Kendim asacağım artık
Köprülere Türk Bayrağı asılmadığını gören Demet Akalın'dan tepki: Kendim asacağım artık

PROGRAMDA CUMHURİYETİN 100. YILINI KUTLADILAR

Demet Akalın dünkü canlı yayınında 29 Ekim için özel bir kutlama yaptı. Programa kırmızı elbiseyle çıkan Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Büyük coşkuyla kutladık bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını. Güzel ekibimiz..." ifadelerini kullandı.

Köprülere Türk Bayrağı asılmadığını gören Demet Akalın'dan tepki: Kendim asacağım artık

Demet Akalın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Köprülere Türk Bayrağı asılmadığını gören Demet Akalın'dan tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köprülere Türk Bayrağı asılmadığını gören Demet Akalın'dan tepki - Son Dakika
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