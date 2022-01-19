Koronavirüs Sadakatsiz'in setine de bulaştı! Başrol oyuncusu Cansu Dere'nin testi pozitif çıktı

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın paylaştığı Sadakatsiz dizisi iki haftalık aranın ardından çekimlere başladı. Ancak sette yapılan rutin testlerde başrol oyuncusu Cansu Dere, pozitif çıktı.

ÇEKİMLER DEVAM EDECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, karantinaya giren başrol oyuncusunun sağlık durumu iyi. Dizinin Asya'sı Cansu Dere'nin sağlık durumu projenin yayın takvimini etkilemeyecek. Ünlü oyuncunun yer almadığı diğer sahnelerin çekimi sürüyor. Bir bölüm de stokları olan ekip Dere negatife döner dönmez Asya'lı sahnelere başlayacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali'nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan'ın birbirlerine kenetlenmelerine neden olurken, Aras'ın da daha önce görülmeyen bir tarafını ortaya çıkarır. Volkan'ın Asya'nın hayatını kontrol etmek için yaptığı hamle büyük bir engele takılırken, yangından kurtulan kişinin ortaya çıkışı tüm dengeleri değiştirecek bir sır perdesini aralar.