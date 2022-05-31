Kötü Haberi Böyle Duyurdu - Son Dakika
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Kötü Haberi Böyle Duyurdu

31.05.2022 10:51
Kötü Haberi Böyle Duyurdu

Adını yıllar önce katıldığı 'Gelinim Olur musun?' ile duyuran damat adayı Caner Toygar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Esra Erol'da programında muhabirlik yapan Caner Toygar'ın rahatsızlığı ne? İşte cevabı...

Bir dönem taliplerini aramak için ekrana çıkan ve 'Gelinim Olur musun?' yarışmasında kafasında kırdığı bardakla hafızalarda yer eden damat adayı Caner Toygar, bir süredir Esra Erol'da programında muhabirlik yapıyordu.

Toygar'dan kötü haber geldi. Ünlü isim sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kötü Haberi Böyle Duyurdu

"UMARIM KÖTÜ BİR ŞEY ÇIKMAZ"

350 bine yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir açıklama yapan Toygar, "Yarın beynimdeki görünen kitle ilaçlı MR çekilecek. Umarım kötü bir şey çıkmaz. Merak edip sorduğunuz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Toygar, "Gece baş ağrılarıyla uyanıp saatlerce agridan duramıyordum mr çekildi ağrı olan bölgede bir sıkıntı görüldü yarın netleşmesi için ilaçlı MR çekilecek umarım kötü bir şey çıkmaz" dedi.

Kötü Haberi Böyle Duyurdu

CANER TOYGAR KİMDİR?

Caner Toygar, 1 Ocak 1980 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Lise tahsilinin ardından eğitimine devam etmemiştir. 2013 yılında evlilik programına katılan Caner, Tülin Koca ile yaşadığı aşk ile Türkiye gündemine oturmuş ve kısa sürede isminden sıkça söz ettiren kişi haline gelmiştir.

Eğitim hayatını lise tahsiline kadar burada sürdüren Caner, sonrasında "Biz Evleniyoruz" isimli evlilik programına katılmış ve burada Tülin ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmiştir. Caner programa katılışını şöyle ifade ediyor;

"Annem babamdan ayrıldıktan sonra başka biriyle evlenmişti ve onunla birlikte Almanya'ya gitmek zorunda kaldık. Ben 5. sınıftaydım Almanya'ya gittiğimde ve çok zorlandım. Devamlı Türkiye'ye dönmek istediğimi söylüyordum. Polis ya da savcı olmak gibi hayallerim vardı. 22 yaşına geldiğimde yine Türkiye'ye gelmek için can atıyordum. Sonra "Biz Evleniyoruz" programı Almanya'da da çok izleniyordu. İşin ilginç yanı ben o yaşlarda evlenmeye hazırdım. Annem izlerken katılsam mı diye düşündüm. Programda ev, araba ve iyi bir para ödülü verdiklerini öğrendim İnternet kafeye gittim ve başvuru yaptım. Aynı günde aradılar beni. Ertesi günde hemen ertesi gün görüşmeye gittim. ve ardından yarışmaya alındım."

Evlilik programının ardından Tülin ile yaşadığı ilişkiyi katıldığı gündüz kuşağı programında anlatan Caner, burada telefona bağlanan Tülin'e sinirlenerek başında bardak kırmış, bu görüntüleriyle ülke gündemine damgasını vurmuştu.

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Kaynak: Snob Magazin

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