Kourtney Kardashian'ın 15 yaşındaki oğlunun baba olduğu iddia edildi - Son Dakika
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Kourtney Kardashian'ın 15 yaşındaki oğlunun baba olduğu iddia edildi

Kourtney Kardashian\'ın 15 yaşındaki oğlunun baba olduğu iddia edildi

Kourtney Kardashian ve Scott Disick'in en büyük oğlu Mason, sosyal medyada babalık iddialarıyla gündeme geldi. Kardashian-Jenner ailesi ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

27.02.2025 14:25
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Kourtney Kardashian ve Scott Disick'in en büyük oğlu Mason, sosyal medyada bir çocuğun babası olduğu iddialarıyla magazin gündeminde derin yankı uyandırdı.

Mason'a ait olduğu iddia edilen özel bir Instagram hesabından alınan ekran görüntülerinde 15 yaşındaki gencin eski bir sınıf arkadaşından Piper adında bir kızı olduğu iddiaları yer alıyor.

DOĞRULADIĞI İDDİA EDİLDİ

İlk olarak Kardashian odaklı bir subreddit'te paylaşılan ve daha sonra silinen gönderiler, spekülasyonları körükledi. Hesaptaki bir soru-cevap oturumunda Mason'a bir çocuğu olup olmadığı sorulduğunda, "Evet, oldu" diyerek olumlu yanıt verdiği iddia edildi.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kardashian-Jenner ailesi ise söylentiler hakkında sessizliğini koruyor. X kullanıcılarından biri, "Eğer Mason Disick'in durumu gerçek değilse, bu çok çirkin bir davranış... Hadi internet, 15 yaşındaki bir çocuğun bebek sahibi olduğunu insanlara söyle" yorumunda bulundu.

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Son Dakika Magazin Kourtney Kardashian'ın 15 yaşındaki oğlunun baba olduğu iddia edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kourtney Kardashian'ın 15 yaşındaki oğlunun baba olduğu iddia edildi - Son Dakika
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