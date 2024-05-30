Kripto Para Dolandırıcılığı Operasyonunda Aşkım Kapışmak da Gözaltına Alındı

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Şüphelilerin 'Smart Trade Coin' isimli kripto varlık alım-satım platformu üzerinden 'sıfır riskle yüksek kazanç' vaadiyle 1 milyar dolar (32 milyar lira) haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmişti.

Halktv.com.tr'nin haberine göre operasyon kapsamında yazar Aşkım Kapışmak da gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan Kapışmak sorgu için Ankara'ya gönderildi.