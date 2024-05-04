Denizli'de Kuaför, Müşterisini Pamukkale'yi İzlerken Tıraş Etti - Son Dakika
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Denizli'de Kuaför, Müşterisini Pamukkale'yi İzlerken Tıraş Etti

Denizli\'de Kuaför, Müşterisini Pamukkale\'yi İzlerken Tıraş Etti

Denizli'de sosyal projelere verdiği destekle tanınan kuaför Mehmet Çağdaş, müşterisini yerden 300 metre yükseklikten Pamukkale'yi izlerken tıraş etti. Çağdaş'ın sıra dışı hizmeti, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle izlendi.

04.05.2024 08:34
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Denizli'de sosyal projelere verdiği destekle tanınan kuaför Mehmet Çağdaş, sıra dışı bir etkinliğe imza attı. Müşterisini yerden 300 metre yükseklikten Pamukkale'yi izlerken tıraş eden Çağdaş, balondaki yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle izledi.

Denizli'nin sosyal projelere verdiği desteklerle tanınan kuaförü Mehmet Çağdaş, bu kez mesleğini icra ettiği mekan itibariyle gündem oldu. Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde faaliyet gösteren Mehmet Çağdaş Hair Artist firmasının sahibi olan ve daha önce de gerçekleştirdiği ilklerde gündeme gelen Çağdaş, iş yerini UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale semalarına taşıdı.

Sürekli müşterisi olan Nuri Ersoy'u yerden 300 metre yükseklikte tıraş olmaya ikna eden Mehmet Çağdaş, yerli ve yabancı turistlerin meraklı bakışları arasında eline makas ve tarağı alarak tıraşa başladı. Yaklaşık 1 saat süren balon turu boyunca müşterisinin tüm saç bakımını tamamlayan Çağdaş, verdiği sıra dışı bu hizmetle beğeni topladı. Çağdaş'ın müşterisi gökyüzünden Pamukkale'yi izlerken yaptığı tıraşla ilgili olarak yayınlanan videosu, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

Farklı olmayı ve yenilikler yapmayı çok sevdiğini belirten kuaför Mehmet Çağdaş, "Ne yapabilir diye düşünürken dünyaca ünlü Pamukkale'mizin gökyüzünden seyredilebildiği balonda tıraş yapmak fikri geldi. Bu fikrimi müşterime söylediğimde ilk başta biraz endişelendi ama sonrasında ikna oldu. Müşterimi, o gökyüzünden Pamukkale'yi izlerken onu tıraş ettik. Balkondaki yerli ve yabancı turistler, ilk başta çok şaşırdılar ama sonra hayranlıkla bizi izlediler. Aynı heyecanı yaşamak isteyen birçok kişi bize ulaştı. Tabii bu bizim her zaman yapabileceğimiz bir şey değil ama ben farklı yeniliklere imza atmaya devam edeceğim. Farklı ve sıra dışı mekanlarda mesleğimi icra etmek beni çok mutlu ediyor" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Denizli'de Kuaför, Müşterisini Pamukkale'yi İzlerken Tıraş Etti - Son Dakika

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