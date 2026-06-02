Kubat'tan Manisa'da Unutulmaz Konser
Kubat'tan Manisa'da Unutulmaz Konser

02.06.2026 10:56
Manisa Kültür Yolu Festivali'nde Kubat, müzikseverlere türkü dolu bir gece yaşattı.

Manisa Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde sahne alan sevilen sanatçı Kubat, binlerce müziksevere türkü dolu bir gece yaşattı. Güçlü sesi ve sahne performansıyla büyük beğeni toplayan sanatçı, alanı dolduran vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Manisa Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde sahne alan Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Kubat, Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda müzikseverlerle buluştu. Festival kapsamında gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sahneye çıkmasıyla birlikte alanı dolduran binlerce kişiyi coşturan Kubat, türkülerin yanı sıra halk müziğinin klasikleşmiş eserlerinden oluşan repertuvarıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca seslendirdiği eserlerle büyük alkış alan sanatçı, izleyicilerden tam not aldı.

Kubat, konserinde "Kiraz Dalı", "Sen Gideli" ve "Babuba" başta olmak üzere sevilen eserlerini seslendirdi. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar, zaman zaman cep telefonlarının ışıklarıyla görsel şölen oluşturdu.

Güçlü yorumu ve sahnedeki enerjisiyle dikkat çeken Kubat, seyircilerle kurduğu sıcak diyaloglarla da beğeni topladı. Konser boyunca coşkunun eksik olmadığı gecede vatandaşlar, türkülere eşlik ederek festival heyecanını doyasıya yaşadı.

Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konser, alkışlar eşliğinde sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Festival, Magazin, Manisa, Kubat, Müzik, Yaşam

