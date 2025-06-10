Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek\'e veda töreninde duygusal anlar yaşadı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, üç gün önce Kurban Bayramı'nın ilk günü yaşadığı talihsiz kazada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Zeyrek, dün hayatını kaybetti. Başkan Zeyrek için bugün Manisa'da on binlerin katıldığı duygusal bir cenaze töreni düzenlendi. Törende gözyaşları sel olurken, şehir siyasetinden sanat dünyasına, gencinden yaşlısına her kesimden vatandaşlar hazır bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için düzenlenen veda töreninde duygusal anlar yaşandı. Törene katılan ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, yaptığı konuşmayla herkesi duygulandırdı. Penbeklioğlu, Zeyrek'in Manisa için verdiği emeği ve bıraktığı izleri anlattı. Konuşmasında sık sık gözyaşlarını tutmakta zorlanan Penbeklioğlu, "Ferdi Zeyrek bu topraklarda doğdu, büyüdü. Anne ve babasının duasıyla yürüdü. Üniversite eğitiminden sonra yeniden Manisa'ya döndü, burada hem iş hem de aş sahibi oldu. Sevgili eşi Nurcan Hanım'la mutlu bir yuva kurdu. Kızları Nehir Elif ve Zeynep'le huzurlu bir aile hayatı sürüyordu," ifadelerini kullandı.

Zeyrek'in belediye başkanlığı sürecine de değinen Penbeklioğlu, onun kısa sürede şehre kattığı değeri şu sözlerle dile getirdi: "31 Mart 2024'te belediye başkanı seçildiğinde kimileri ona 'abi', kimileri 'amca', kimileri 'baba', kimileri 'kardeş' dedi. Ama o en çok bizim Ferdi'mizdi. Herkesin başkanıydı. Güler yüzüyle, samimiyetiyle, çalışkanlığıyla gönüllerde taht kurdu." Konuşmasının son bölümünde salonu derin bir sessizlik kapladı. Penbeklioğlu, "Ferdi Zeyrek bu şehre bir film izletti. Baharın gelebileceğini gösterdi. Umudu ve inancı yüreklere ekti. Bugün onu sonsuzluğa uğurlarken yüreğimizde büyük bir boşluk, boğazımızda bir düğüm var," diyerek sözlerini tamamladı.

Elektrik akımına kapılan ve 66 saat süren yaşam mücadelesini dün kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze namazı Cumhuriyet Meydanında kılındı. Cenaze namazına katılan binlerce vatandaş meydana sığmadı. Ferdi Zeyrek'in naaşı, kılınan namazın ardından Çatal Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.