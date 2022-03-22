Kucak dansı yapan Gülşen: Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim - Son Dakika
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Kucak dansı yapan Gülşen: Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim

22.03.2022 10:45

Son zamanlarda giydiği kıyafetlerle gündeme gelen Gülşen, kucak dansı ile ilgili ilk kez konuştu. Gülşen, "Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissettim. Sonra da arkadaşımın kucağına oturdum. Ne var bunda?" ifadelerini kullandı.

Türk pop müziğinin en çok tartışılan kadın sanatçılarından biri olmayı başaran Gülşen, sahnede giydiği cesur kıyafetlerin ardından geçtiğimiz haftalarda konserde bir konuğunun kucağına oturması nedeniyle bir anda magazin gündeminin en çok konuştuğu isim haline geldi. Gülşen, olayın ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

SAHNEDE SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Gülşen önceki gün Ataşehir'de sahne aldı. Konserini verdiği sırada kısa bir konuşma da yapan Gülşen, hakkındaki eleştirilere cevap verdi.

Kucak dansı gündeme oturan Gülşen, ilk kez konuştu: Canım çok sıkılmıştı, ne var bunda?

"CANIM SIKILMIŞTI, NE VAR BUNDA?"

Sahnede anlık gelişen bir durum yaşandığını belirten Gülşen, "En son sahneden indiğimde bir arkadaşımın kucağına oturdum. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim, sonra da arkadaşımın kucağına oturdum" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Magazin Kucak dansı yapan Gülşen: Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim - Son Dakika


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