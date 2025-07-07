Kuralsız Sokaklar Gözde Oluyor

KANAL D'nin Türk televizyonlarında bir ilk olan formatı Kuralsız Sokaklar izleyicilerin yeni gözdesi oldu. Dünyanın en tehlikeli bölgelerinde kamerasını hayata çeviren program, izleyiciler tarafından ilk haftadan itibaren sahiplenilirken adını da günün en çok izlenen yapımları arasına yazdırdı. Kuralsız Sokaklar'ın, kartellerin kol gezdiği Medellin, piramitlerin ihtişamı ardında yok sayılan Gize sokakları ve Brezilya'nın hem turistik hem de karanlık yüzüne ışık tuttuğu bölümü reyting listesinde ilk 3'te yer aldı.

SOKAKLAR KURALSIZ YANKI BÜYÜK

Kanal D'nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk'ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Program, yayına girmesiyle birlikte en çok konuşulan yapımlar arasındaki yerini aldı. Kuralsız Sokaklar; merak uyandıran, ulaşılması imkansız görünen coğrafyalar, çetelerin kol gezdiği, polislerin bile girmeye cesaret edemediği sokaklar ve bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüleri izleyiciyle buluşturmaya devam edecek.

İzleyicileri bilinmeyene doğru sıra dışı bir yolculuğa çıkaran Kuralsız Sokaklar, yeni bölümleriyle her pazar Kanal D'de.