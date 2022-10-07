Usta oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Usta oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti

07.10.2022 09:55

Kurtlar Vadisi dizisindeki "İplikçi Nedim" rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, ve Hayat Bağları gibi sayısız projede rol alan usta oyuncu İsmail İncekara yaşamını yitirdi.

"KIYMETLİ AĞABEY VEFAT ETTİ"

72 yaşındaki usta oyuncunun vefat haberini Twitter hesabından duyuran Zafer Algöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara, vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" ifadesini kullandı.

Usta oyuncu İsmail İncekara hayatını kaybetti

İSMAİL İNCEKARA KİMDİR?

1950 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okuyan İncekara, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başlayan İncekara, İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu. 2000-2001 sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü kazandı. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yaptı.

Usta oyuncu İsmail İncekara hayatını kaybetti
YORUMLAR
500
İsmail İncekara... HAYATINI KAYBETTİ! İsmail İncekara... HAYATINI KAYBETTİ! Usta oyuncu İsmail İncekara yarın toprağa verilecek Usta oyuncu İsmail İncekara yarın toprağa verilecek

Kurtlar Vadisi, Zafer Algöz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Usta oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
10:27 Küresel iklim değişikliği ve artan enflasyon rakamları sonrası en ucuz kahve 36 lirayı buldu
10:08 Baldızını sokak ortasında öldüren şahıs, "Neden yaptın?" sorusunu bu sözlerle yanıtladı: Aşağılayıcı sözler söyledi, psikolojim iyi değildi
10:07 Yunanistan basınından bomba iddia: Erdoğan ile Miçotakis, Prag'taki akşam yemeğinde tartıştı
09:55 Usta oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti
09:38 Akaryakıta 1 haftada 3 kez zam gelmesinin ardından İstanbul'da motorin 27.09 lira oldu
09:34 2 gün önce boşanan şarkıcı Tuğba Özerk, "Merhaba ben Isabel" diyerek dans etti
09:32 Akşener, CHP'nin "başörtüsü" girişimini değerlendirdi: Kapanan yaralarla değil, kanayan yaralarla uğraşalım
09:17 Kırıkkale'de çiftçinin yetiştirdiği ürünler, indirimli fiyattan tüketiciye ulaşıyor
08:38 Bursa'da otomobil sürücüleri arasında yaşanan yol verme tartışması sonrası yumruklar havada uçuştu! O anlar kameralara yansıdı
08:32 Biden'ın Cidde çıkartması da fayda etmedi! Suudi Arabistan petrol üretiminde kısıntı kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 10:49:25. #1.11#
SON DAKİKA: Usta oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement