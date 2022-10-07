Usta oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti

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Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, ve Hayat Bağları gibi sayısız projede rol alan usta oyuncu İsmail İncekara yaşamını yitirdi.

"KIYMETLİ AĞABEY VEFAT ETTİ"

72 yaşındaki usta oyuncunun vefat haberini Twitter hesabından duyuran Zafer Algöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara, vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" ifadesini kullandı.

İSMAİL İNCEKARA KİMDİR?

1950 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okuyan İncekara, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başlayan İncekara, İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu. 2000-2001 sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü kazandı. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yaptı.