Kurtlar Vadisi\'nde "Kibritçi Cevat" karakterini de canlandıran oyuncu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti

Televizyon dünyasının sevilen dizilerinden Kurtlar Vadisinde canlandırdığı "Cevat Akarsu" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Şekip Taşpınar'dan acı haber geldi. Taşpınar, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Üzücü haberi, oyuncunun uzun yıllardır menajerliğini üstlenen Temmuz Karikutal sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında duygusal ifadelere yer veren Karikutal, şu sözlerle vedasını paylaştı, "Değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı bu sabah kaybetmenin derin hüznünü yaşıyorum. Yıllar boyunca pek çok şeyi paylaştık. Huzur içinde uyu ağabey… Mekânın cennet olsun."