Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü, "Dizi yeniden mi başlıyor?" sorusunu yanıtladı - Son Dakika

Kurtlar Vadisi dizisi, Türkiye'de bir dönem büyük etki yaratmış ve reyting rekorları kırmıştı. Hayranları tarafından hala izlenen ve replikleri bugün bile sosyal medyada dolaşan diziyle ilgili iddialar, hayranlarını heyecanlandırıyor.

POLAT'IN SIKI ADAMLARINDANDI

Polat Alemdar'ın adamları arasında yer alan Güllü karakteri de dizinin öne çıkan isimlerindendi. "Kurtlar Vadisi yeniden çekilecek mi?" sorusu sık sık gündeme gelirken 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak açıklamalarıyla dikkat çekti.

DİZİNİN BAŞLAMA OLASILIĞI

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak ekranlardan uzak kalmasının sebebini de Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlama olasılığı olduğunu itiraf etti.

"AÇIKLAMAYI YAPACAK OLAN PANA FİLM'DİR"

Geçtiğimiz yıl 'Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağına dair haberlerin gündeme gelmesi hakkında da konuşan Ufak, "İnanın bu konuda sizden bilgili değilim. Açıklamayı yapacak yer Pana Film'dir" dedi.

ŞU SIRALAR AZERBAYCAN'DA

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü oyunculuğu bırakmadığını söyledi. Erhan Ufak İstanbul'da gayrimenkul şirketi kurmuş ama hayatının büyük bir kısmını şu aralar Azerbaycan'da geçiriyor.