'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kilodan 85 kiloya kadar düşmüş! İşte milyonların unutamadığı oyuncunun son hali - Son Dakika
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'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kilodan 85 kiloya kadar düşmüş! İşte milyonların unutamadığı oyuncunun son hali

15.05.2022 15:04

Türkiye'de Kurtlar Vadisi'nin "Güllü Erhan"ı olarak tanınan Erhan Ufak, Azerbaycan'da sanat akademisi açtı. Son günlerde Bakü'de akademisinin yeni şubesini açan oyuncunun mide küçültme ameliyatıyla 140 kilodan 85 kiloya kadar düştüğü ortaya çıktı.

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü Erhan karakterine hayat veren oyuncu Erhan Ufak, şimdilerde Azerbaycan'da Türk Sanat Akademisi kurdu. Son günlerde Bakü'de de yeni şubesini açan oyuncu son haliyle gündeme geldi.

DEĞİŞİMİ HAYRANLARININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen Kurtlar Vadisi tutkunları tarafından hala takip edilen Güllü Erhan yani Erhan Ufak'ın paylaştığı son fotoğraflarda bir hayli değiştiği gözlendi.

144 kilodan 85 kiloya düşmüş! İşte Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle dikkat çekti

45 KİLO VERMİŞ

Erhan Ufak fazla kilolarından kurtulmak için 2017'de tüp mide ameliyatı oldu. 140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son halini paylaşınca takipçilerinden yorum yağdı.

144 kilodan 85 kiloya düşmüş! İşte Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle dikkat çekti
144 kilodan 85 kiloya düşmüş! İşte Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle dikkat çekti
144 kilodan 85 kiloya düşmüş! İşte Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle dikkat çekti
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Kurtlar Vadisi, Erhan Ufak, Güllü, Bakü, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kilodan 85 kiloya kadar düşmüş! İşte milyonların unutamadığı oyuncunun son hali - Son Dakika


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15:04 'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kilodan 85 kiloya kadar düşmüş! İşte milyonların unutamadığı oyuncunun son hali
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SON DAKİKA: 'Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kilodan 85 kiloya kadar düşmüş! İşte milyonların unutamadığı oyuncunun son hali - Son Dakika
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