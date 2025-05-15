Kurtlar Vadisi'nin 'Kılıç'ı Atilla Olgaç'ın son hali ortaya çıktı! Yeni projeyle dönüyor - Son Dakika
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Kurtlar Vadisi'nin 'Kılıç'ı Atilla Olgaç'ın son hali ortaya çıktı! Yeni projeyle dönüyor

Kurtlar Vadisi\'nin \'Kılıç\'ı Atilla Olgaç\'ın son hali ortaya çıktı! Yeni projeyle dönüyor

Kurtlar Vadisi'nin efsane ''Kılıç''ı ve Hayat Bilgisi'nin unutulmaz Hidayet Hoca'sı Attila Olgaç, uzun süren sessizliğini bozdu. Nişantaşı'nda kızıyla görüntülenen usta oyuncunun son hali dikkat çekti. Olgaç, yeni bir dizi projesiyle ekranlara dönmeye hazırlandığını açıkladı.

15.05.2025 09:27
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Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran 80 yaşındaki usta oyuncu Attila Olgaç, yıllar sonra kameralara yakalandı. Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği "Kılıç" karakteriyle hafızalara kazınan, Hayat Bilgisi dizisinin sevilen figürü Hidayet Hoca rolüyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Olgaç, Nişantaşı'nda kızıyla alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren 80 yaşındaki Olgaç'ın son hali görenleri hem şaşırttı hem sevindirdi. Basın mensuplarına gülümseyerek poz veren usta oyuncunun dinç ve enerjik görüntüsü, "yıllara meydan okuyor" yorumlarını beraberinde getirdi. Kendisine hâlâ "Kılıç" diye seslenen hayranlarına alıştığını belirten Olgaç, "Bu kadar etkili bir karakterde oynayıp hâlâ anılmak çok gurur verici. Güzel bir iz bırakmışım demek ki" diyerek duygularını paylaştı.

Kurtlar Vadisi'nin 'Kılıç'ı Atilla Olgaç'ın son hali ortaya çıktı! Yeni projeyle dönüyor

EKRANLARA DÖNÜYOR

Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Olgaç, televizyon ekranlarına geri döneceğini müjdeledi. Usta oyuncu, "Çekimleri Ürgüp'te devam eden 'Kızgın Topraklar' adlı dizide rol alıyorum. Ekranlardan biraz uzak kalmıştım ama bu projeyle yeniden izleyiciyle buluşacağım" diyerek sevenlerini heyecanlandırdı.

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Son Dakika Magazin Kurtlar Vadisi'nin 'Kılıç'ı Atilla Olgaç'ın son hali ortaya çıktı! Yeni projeyle dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oa343862!:
    Bu dizi Türk gençliğini bitiren dizidir, Avrupada olsa yapımcıları hapsi boylardi. 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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