Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra tekrar bir arada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra tekrar bir arada

Kurtlar Vadisi\'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra tekrar bir arada
19.02.2026 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra tekrar bir arada

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlar arasında yer alan Kurtlar Vadisi, aradan geçen yıllara rağmen gündemde kalmaya devam ediyor. Dizinin hafızalara kazınan karakterleri ile bu karakterlere hayat veren oyuncular ise Vadi hayranlarını zaman zaman nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

KÖMÜRCÜ AİLESİ YENİDEN YAN YANA

Yapımda 'Abuzer Kömürcü' karakterine hayat veren Muhammed Cangören ile oğlu 'Erdal Kömürcü'yü canlandıran Sefa Zengin, uzun bir aranın ardından bir araya geldi. İki isim bir örnek giyinerek kameralara beraber poz verdi.

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra tekrar bir arada

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Dizide "istenmeyen" ve sert mizaca sahip baba-oğul ikilisini oynayan oyuncuların birlikte verdiği poz, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra tekrar bir arada

YORUM YAĞDI

Yıllar sonra yeniden yan yana görüntülenen Cangören ve Zengin'in son halleri, dizinin takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra tekrar bir arada

Hayranlar hem diziyi hem de karakterlerin unutulmaz sahnelerini hatırlatan kareyi kısa sürede sosyal medyada gündem başlıkları arasına taşıdı.

Kurtlar Vadisi, Televizyon, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra tekrar bir arada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ambulans alev alev yandı, faciayı önledi: Yaptığı büyük bir kahramanlık Ambulans alev alev yandı, faciayı önledi: Yaptığı büyük bir kahramanlık
Polonya’nın Krakow kentinde güvercinlere “doğum kontrolü“ uygulanacak Polonya'nın Krakow kentinde güvercinlere "doğum kontrolü" uygulanacak
ABD’nin tehditleri sonrası İsrail alarma geçti Savaş hazırlığı talimatı verildi ABD'nin tehditleri sonrası İsrail alarma geçti! Savaş hazırlığı talimatı verildi
BUDO seferlerine hava engeli BUDO seferlerine hava engeli
ABD’deki çığ felaketinde 8 kayakçı öldü, 1 kayakçı kayıp ABD'deki çığ felaketinde 8 kayakçı öldü, 1 kayakçı kayıp
Şampiyonlar Ligi’nde günün adamı İlk 45 dakikada attığı gol sayısını duyanlar hayret ediyor Şampiyonlar Ligi'nde günün adamı! İlk 45 dakikada attığı gol sayısını duyanlar hayret ediyor
Gece yarısı korkutan yangın 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı Gece yarısı korkutan yangın! 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

19:42
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu.
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu.
19:39
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi
Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi
19:28
Dört ismi 11’den aldı Kadroda büyük değişiklik
Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
18:54
Tüm ülke Lookman’ı konuşuyor Yeni lakabı bile var
Tüm ülke Lookman'ı konuşuyor! Yeni lakabı bile var
18:25
İngiliz polisi Prens Andrew’i ne ile suçluyor Kral’dan ilk tepki geldi
İngiliz polisi Prens Andrew'i ne ile suçluyor? Kral'dan ilk tepki geldi
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 20:01:17. #7.11#
SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra tekrar bir arada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.