Kurtlar Vadisi\'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra tekrar bir arada

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlar arasında yer alan Kurtlar Vadisi, aradan geçen yıllara rağmen gündemde kalmaya devam ediyor. Dizinin hafızalara kazınan karakterleri ile bu karakterlere hayat veren oyuncular ise Vadi hayranlarını zaman zaman nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

KÖMÜRCÜ AİLESİ YENİDEN YAN YANA

Yapımda 'Abuzer Kömürcü' karakterine hayat veren Muhammed Cangören ile oğlu 'Erdal Kömürcü'yü canlandıran Sefa Zengin, uzun bir aranın ardından bir araya geldi. İki isim bir örnek giyinerek kameralara beraber poz verdi.

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Dizide "istenmeyen" ve sert mizaca sahip baba-oğul ikilisini oynayan oyuncuların birlikte verdiği poz, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

YORUM YAĞDI

Yıllar sonra yeniden yan yana görüntülenen Cangören ve Zengin'in son halleri, dizinin takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Hayranlar hem diziyi hem de karakterlerin unutulmaz sahnelerini hatırlatan kareyi kısa sürede sosyal medyada gündem başlıkları arasına taşıdı.