Kuşadası'na ünlü yağmaya başladı - Son Dakika
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Kuşadası'na ünlü yağmaya başladı

30.05.2022 13:59
Kuşadası'na ünlü yağmaya başladı

Türkiye'de turizmin ilk başlangıç noktalarından biri olan Kuşadası'nda adeta ünlüler geçidi yaşanmaya başladı.

Türkiye'de turizmin ilk başlangıç noktalarından biri olan Kuşadası'nda adeta ünlüler geçidi yaşanmaya başladı. Kış sezonu boyunca Adamaksim Konserleri çerçevesinde onlarca ünlüyü ağırlayan Sunucu Duygu Meltem Yalçınkaya, yaz sezonu programlarının daha yoğun geçeceğini söyledi.

Bu sezon turzimin daha canlı geçeceğini ve Kuşadası'nın sezona oldukça iddialı hazırlandığını belirten Sunucu Yalçınkaya, "Kışı oldukça yüksek bir performansla tamamladık. Sahnemizde İrem Derici, Mustafa Keser, Merve Özbey, Sakiler, İnci Mercan, Ahmet Parlak, Kubat, Zekeriya Ünlü, İstanbul Girls Orkestra'nı ağırladık. Sunuculuğunu üstlendiğim bu konserlerde hem misafirlerimiz hem de sanatçılarımızla oldukça keyifli saatler yaşadık" diyerek Kuşadası'nda ünlüler geçidinin devam edeceğini söyledi.

Haziran konserleri Diva ile başlıyor

Yaz boyunca Kuşadası'nda ünlüleri ile sevenlerini buluşturmaya devam edeceklerini belirten Sunucu Duygu Meltem Yalçınkaya, Haziran ayı konserlerinin Bülent Ersoy ile başlayacağını duyurdu. Bu yıl oldukça renkli bir yaz sezonu geçirmeyi hedeflediklerini kaydeden ve sahnede ünlülerle yaptığı röportajları ile programları renklendiren Yalçınkaya, "Haziran ayında Bülent Ersoy ile başlayıp Niran Ünsal, Sancak, Kubat, İnci Mercan, Nilüfer'in aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ile sevenlerini buluşturacağız. Kuşadası bu yıl çok daha hareketli ve renkli bir yaz tatiline ev sahipliği yapacak" dedi. - AYDIN

Kuşadası'na ünlü yağmaya başladı
Kuşadası'na ünlü yağmaya başladı
Kuşadası'na ünlü yağmaya başladı

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Haziran, Türkiye, Kubat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuşadası'na ünlü yağmaya başladı - Son Dakika


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